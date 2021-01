O Cenário da Montanha, em Itaipava, conta com várias iniciativas sustentáveis. A primeira fase do condomínio foi entregue recentemente Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 20/01/2021 16:03

Após um ano fora do comum, o mercado imobiliário que teve que se adaptar às necessidades impostas pela pandemia, agora já prevê as tendências que ficarão em evidência este ano. Uma delas é a preferência por um paisagismo adulto. Ou seja, no lugar dos já conhecidos gramados, entra a sustentabilidade. Os novos compradores de imóveis não querem só gramados nos condomínios, eles querem árvores, de preferência preservadas. Isto valerá mais que qualquer outra coisa em um empreendimento nos próximos anos. A Riooito Incorporações, por exemplo, já saiu na frente. No condomínio Cenário da Montanha, em Itaipava, que está sendo construído pelo antigo Minha Casa, Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, há várias iniciativas sustentáveis em todas as etapas da obra. "Com a assessoria de dois consultores ambientais, implementamos um projeto completo que incluiu recuperação de toda a área, cultivo de alimentos e produção de um ambiente ecológico para favorecer a chegada de espécies de pássaros, por exemplo. Por meio do Sistema Sintrópico, identificamos o potencial máximo da região para gerar riquezas e benefícios tanto para a fauna local quanto para as pessoas que vão morar no condomínio", explica Mariliza Fontes Pereira, CEO da empresa.



Mariliza conta ainda que a área que está sendo recuperada pela empresa é bem maior do que a exigida por lei. "Nossa área é de quase 288 mil metros quadrados e, pela legislação ambiental, a Riooito deveria doar aproximadamente 600 mudas de árvores nativas, em decorrência da intervenção na vegetação local, e ter como reserva florestal aproximadamente 57 mil metros quadrados. No entanto, estamos plantando mais de 17 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e mais de 30 mil mudas de espécies para adubação verde e produção de alimentos. Fizemos, inclusive, ações de plantação de mudas de árvores com clientes e com colaboradores para que todos possam conhecer o projeto e colocar a mão na terra. Todos adoraram, em especial as crianças. É um legado que estamos deixando para elas e para a região", observa.



A sustentabilidade é uma das 21 apostas para o setor em 2021, segundo estudo da Datastore, empresa especializada em pesquisas sobre mercado imobiliário. O CEO da empresa, Marcus Araujo, lembra que a pandemia trouxe algumas novidades para o cenário atual do segmento, entre elas a busca por imóveis onde as pessoas possam viver melhor e com baixo risco de contaminação, bem como aqueles que possibilitem a união entre moradia confortável e trabalho por meio de ferramentas digitais. "Também entre as tendências que se identificam neste ano que se inicia é ofertar empreendimentos com foco nas mulheres, nas diferentes formas de família e em pessoas com mais de 60 anos, bem como oferecer tecnologia capaz de facilitar a vida dos moradores e, claro, tudo isso sempre respeitando o meio ambiente", afirma Araujo. Confira as 21 tendências:



1 - Não há nada mais humano que o imóvel: tudo foi feito nos últimos cinco anos para fazer a velocidade de vendas dos imóveis decolar e isso só aconteceu a partir de uma crise gerada por um vírus, aliado a alguns fatores econômicos. E por quê? Porque o imóvel voltou a sua função original, a de proteger a vida.



2 - A segurança biológica é uma nova demanda: as pessoas vão preferir empreendimentos que ofereçam algum tipo de segurança biológica, um projeto que permita um menor risco de contágio em casos de epidemias ou pandemias.



3 - Os líderes de incorporadoras, imobiliárias e de equipes estarão na frente, liderando suas equipes. A situação da pandemia exige isso.



4 - Os pets fazem parte das famílias. Quem ainda não entendeu isso, perderá uma fatia cada vez maior de clientes nesta nova década.



5 - As locações voltarão com tudo em 2021: parte das novas gerações que chegarão ao mercado imobiliário nos próximos 10 anos é desprovida da sensação de posse do imóvel. Viver em imóveis alugados talvez seja uma opção para sempre.



6 - Uma nova geração de investidores chegará a cada ano ao mercado imobiliário. São pessoas com 35 anos hoje e que terão 45 anos no final da década, muitos ainda moram com os pais e só vão se casar mais tarde.



7 - Os novos empreendimentos precisam estar obrigatoriamente conectados com as entregas de alimentos: durante a pandemia, a entrega ganhou um grande valor agregado, agora ela faz parte da vida de todas as gerações.



8 - O "2 quartos" (sem ou com suíte ou com duas suítes) é a tipologia do Brasil em 2021: por uma mudança de comportamento, o tamanho das famílias está diminuindo de forma acelerada desde 2013/14.



9 - Em 2021, as pessoas comprarão aquilo que é essencial para elas. Lembrando que a maior demanda do século não é por espaço ou metro quadrado, mas sim por tempo, atenção, felicidade, experiências e gigabytes de dados, todos estes itens são imateriais.



10 - Já existe a "entre-demanda": moradia, trabalho e lazer no mesmo imóvel, só a conexão com internet importa: as pessoas que ganham dinheiro no ambiente digital se posicionaram de forma veemente e só atendem e agem pelo meio digital. Este fato, acelerado pela pandemia, muda profundamente a relação com os imóveis.



11 - As mulheres revolucionarão as funções no mercado imobiliário em 2021: em 2020, as mulheres fizeram, venderam, compraram e investiram em imóveis. Elas são engenheiras, arquitetas, corretoras de imóveis, diretoras comerciais e CEOs. A cadeia imobiliária está repleta delas e isto é muito saudável!



12 - As equipes que fazem o mercado imobiliário terão mais presença de grupos, antes considerados minorias, inclusive em cargos de liderança: em 2021, o mercado imobiliário será também um lugar de diversidade onde todas as sensibilidades se somarão para criar imóveis onde pessoas felizes vão morar.



13 – Os novos compradores não querem só gramados e sim árvores, de preferência preservadas. Ou seja, áreas de matas permanentes. Isto valerá mais que qualquer outra coisa em um empreendimento nos próximos anos.



14 - Em 2021, os novos empreendimentos estarão conectados com aplicativos para facilitar as entregas de tudo, principalmente dos serviços: os imóveis não estão prontos para pessoas que querem se deslocar o mínimo possível, mas terão que se adaptar. Isso é uma forte tendência para a década e não importam as idades.



15 - As parcerias moldarão o novo ano e a nova década: não há outro caminho para crescer que não seja compartilhando ideias e construindo parcerias com as pessoas que não são do seu ciclo familiar.



16 - A longevidade é a busca do século, imóveis para quem tem mais de 60 anos também: completar 60 anos a partir de 2021 significa ter mais dinheiro, poupança, viver bem e fazer muitos investimentos, de preferência, imobiliários.



17 - Em 2021, os brasileiros que moram fora do país comprarão mais imóveis aqui no Brasil: Para isso, as empresas brasileiras devem ter alcance na internet para esses brasileiros que moram fora, e ainda mais preparo no atendimento.



18 - As pessoas que não moram em lugar algum ou em qualquer lugar estão chegando ao mercado imobiliário: essa demanda não compra imóveis, só aluga e obrigatoriamente por aplicativos e por períodos curtos. São como nômades: há sempre um apartamento bem decorado que está esperando em algum lugar interessante.



19 - Já temos o maior patamar de famílias interessadas em comprar imóveis do século 21: após o sucesso das vendas dos imóveis em 2020, o Brasil acaba de atingir o maior patamar de famílias interessadas em comprar imóveis desde o início do século 21 com impressionantes 13,42 milhões de famílias em todo o país.



20 - A geração dos Centennials carrega a centelha do futuro do mercado imobiliário: os jovens com menos de 20 anos trazem uma revolução dentro de si: eles protegem a natureza, adoram os animais, muitos são filhos únicos, têm poucos primos, não querem ter ou vão ter pouquíssimos filhos, vivem dentro do quarto, mas nunca sozinhos e sim conectados a muitos outros via internet.



21 - Em 2021 invista em conhecimento: em todos os tempos, nunca houve tanto conhecimento, tanta informação e tantos dados disponíveis.