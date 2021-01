Os marceneiros são contratados para modernizar espaços como cozinha, sala, quarto e home office Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 26/01/2021 18:19

Assim como muita gente na pandemia aproveitou o momento para trocar de casa, seja alugando ou comprado um imóvel, outro cenário observado foi o aumento de pessoas optando por investir na reforma da casa, adaptando os espaços para esta nova forma de morar e de trabalhar. E com isso, o mercado de material de construção e o setor moveleiro também têm motivo para comemorar. A rede Flaviense GMAD, especializada em MDF, madeiras e compensados, atende, por dia, mais de 700 pedidos de marceneiros. “São profissionais contratados para dar uma modernizada em ambientes como cozinha, sala e quarto, além do home office. Acredito que boa parte do dinheiro que seria usado em viagens, por exemplo, foi utilizado na reforma da casa”, observa Flávio Aurélio, diretor da empresa.



Aurélio complementa que a rede registrou alta de 38% nas vendas de dezembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. “Para se ter ideia, já foram comercializadas 50 mil chapas de MDF para marceneiros”, conta. Além deste nicho de mercado, os pedidos para construtoras também tiveram um crescimento no segundo semestre de 2020: 10%. “As obras não pararam no Rio. E com os lançamentos de volta, as compras não cessaram. Pelo contrário, o mercado da construção civil é, sem dúvida, um dos que mais produziu em 2020 e vai continuar produzindo este ano, contribuindo para reforçar toda a cadeia de fornecedores”, prevê.



Madeira em evidência

O painel de madeira de demolição com porta de correr divide a sala de TV dos demais ambientes sociais Divulgação

Publicidade

A madeira é um dos destaques nos projetos de arquitetura de interiores. Por ser um curinga, o material natural compõe diferentes estilos de decoração devido a sua versatilidade e aparência. Neste projeto da arquiteta Claudia Alionis, a madeira de demolição camufla as portas de correr que levam para a sala de TV e quando fechadas funcionam como um painel decorativo. "Além do aspecto rústico, a madeira de demolição tem uma pegada sustentável, já que é proveniente de refugo de obras antigas e seria descartada na natureza sem uma nova utilização. Ou seja, minimizando os impactos ao meio ambiente”, lembra Claudia.