Por Cristiane Campos

Publicado 28/01/2021 18:48

O mercado imobiliário do Rio começa o ano contratando. Para quem está à procura de uma chance profissional no setor, a coluna reuniu 80 oportunidades, a maior parte para consultores de vendas. A Morar Mais, por exemplo, está com 64 vagas para corretores, sendo 40 para a sede, em Campo Grande, e 24 para a nova filial de Cabo Frio, na Região dos Lagos. “Estamos reforçando nossas equipes de vendas, pois há vários lançamentos previstos para este ano pelo segmento econômico. No Rio, a estimativa é comercializar 1.200 unidades pelo programa Casa Verde e Amarela. Já em Cabo Frio, a expectativa é vender 500 imóveis. Há uma demanda na região de R$ 150 milhões em novos projetos habitacionais, além dos loteamentos”, adianta André Barros, presidente da imobiliária. Os interessados podem enviar o currículo para [email protected] Na Precisão Empreendimentos Imobiliários há 10 vagas para consultores de vendas. É importante que os candidatos tenham registro no Creci-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) ou que estejam cursando Técnico de Transações Imobiliárias (TTI). De acordo com Marcel Galper, gerente de Vendas, a empresa oferece ajuda de custo e todo o suporte para o desenvolvimento do trabalho. Currículos para [email protected] E a construtora CTV tem cinco vagas para consultores de vendas e uma para analista de Marketing, todas para trabalhar na sede da empresa em Jacarepaguá. Felipe Videira, diretor da CTV, explica que para as oportunidades de consultores é necessário ter conhecimento de informática (pacote office) e experiência prévia na área de vendas. Já para analista de Marketing, a construtora procura candidatos com curso superior, preferencialmente em Marketing, com conhecimentos em marketing digital, análise de dados, pacote office, Coreldraw e Photoshop, além de experiência prévia. “Seja para consultor ou analista, oferecemos um salário fixo, além da comissão”, afirma Videira. Os currículos podem ser enviados para [email protected]