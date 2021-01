Por Cristiane Campos

Já imaginou se hospedar em uma casa próxima aos parques da Disney e que oferece quartos temáticos? Isso já é realidade em uma casa no Encore Club Resort, um dos condomínios de casas de férias da Flórida que fica perto dos parques da Disney. O Studio 58, escritório de arquitetura comandado por Barbara Kleppe e Simone Andrade, recebeu um pedido especial de um investidor imobiliário mexicano: o projeto de uma casa para investimento na Flórida (Estados Unidos), que fosse um espaço alegre e colorido, e com o qual ele se identificasse quando estivesse de férias no país.

O projeto precisava ser atraente também para angariar hóspedes de todo mundo em busca de um imóvel confortável para as férias. O desafio, então, foi entregar uma casa que agradasse a diversos públicos, sem perder a sua personalidade. Dos nove quartos, três são temáticos com os clássicos da Disney Rei Leão, Pequena Sereia e Guerra nas Estrelas. A casa conta ainda com espaços com diversas opções de jogos e atividades: fliperamas vintage, beisebol, karaokê e até um cinema com máquina de pipoca, poltrona reclinável e telão de 105 polegadas. "Nos comprometemos a entregá-la em 20 dias, pois sabemos que cada mês conta para o investidor. Com isso, temos um processo bem ágil de montagem e só iniciamos o trabalho se o projeto estiver 100% aprovado. Esse é o nosso segredo", explica a arquiteta e sócia do Studio 58, Barbara Kleppe.