Foram assinados 2.631 contratos de aluguel ou venda de imóveis usados no estado no ano passado Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 03/02/2021 19:42

O mercado de imóveis usados também se destacou no Rio em 2020, com crescimento de 42,38% em relação ao ano anterior. Entre o segundo trimestre (mês em que se iniciou a quarentena no Brasil) e o último de 2020 foram fechados 2.631 contratos de aluguel ou venda de imóveis usados no estado, 52% acima do mesmo período de 2019. Nos dois últimos trimestres do ano, a aceleração foi ainda mais evidente: houve aumento de 71,64% e 98,60% no terceiro e quarto trimestres, respectivamente.



O interesse dos compradores e locatários também pode ser medido pelo aumento no número de visitas a imóveis disponíveis. Após queda no segundo trimestre, as visitas tiveram alta de 35% e 32,73%, respectivamente nos dois últimos trimestres de 2020. O levantamento foi feito pelo PMI (Painel do Mercado Imobiliário) produzido pelo Kenlo - plataforma, lançada em setembro de 2020, uma spin-off da inGaia (ou seja, uma empresa derivada da outra).

Crédito com garantia do imóvel (home equity)

Publicidade

Outra novidade é que a Kenlo, em parceria com a Jive Investments, estruturou e lançou um fundo de R$ 400 milhões destinado a gerar crédito imobiliário com garantia do imóvel, modalidade conhecida como home equity. Será possível captar 60% do valor do imóvel em empréstimo, com juros mais baixos e prazos longos, com processo totalmente digital. Em cinco anos, a Kenlo pretende figurar entre os cinco maiores provedores de home equity do país, por meio da rede de 43 mil corretores.



Locação online

Publicidade

A Kenlo, em parceria com a Too Seguros, também oferece uma plataforma de locação online 100% digital. O objetivo é facilitar tanto a vida do proprietário quanto a do inquilino, que poderão alugar imóveis em poucos cliques nos sites das imobiliárias parceiras.

Ator Carlos Bonow é a estrela da campanha da Carvalho Hosken

O ator Carlos Bonow será ele mesmo na campanha para divulgar o Rio 2. Ele vai contar como é morar há 10 anos em um bairro planejado Divulgação

Publicidade

O ator Carlos Bonow, morador do Rio 2, na Barra da Tijuca, participa da nova ação de vendas da Carvalho Hosken, empresa responsável pelo desenvolvimento do bairro planejado. Bonow é também professor de teatro, dando aulas para crianças, adolescentes e adultos que moram no Rio 2. "Morei na Barra na adolescência e depois fui para a Zona Sul. Após casar e ter um filho, resolvi voltar para a Barra. A ideia era morar em um lugar que tivesse uma estrutura forte e que pudesse oferecer muita qualidade de vida para a minha família. E encontramos tudo isso no Rio 2, onde estamos há 10 anos. Então, é um prazer participar da campanha para divulgar o nosso bairro planejado", diz o ator.