O corretor e empresário Dowglas Melo lançou a unidade Móvel de Aprovação da casa própria em Goiânia Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 15/02/2021 09:16

A taxa básica de juros (Selic a 2% ao ano) tem impulsionado o mercado imobiliário mesmo em tempos de pandemia. O percentual é histórico e vem fazendo com que muitos brasileiros troquem o aluguel pela casa própria. Prova disso foram os números recordes de concessão de financiamento imobiliário no ano passado no país. E para 2021, as projeções de expansão são ainda maiores e reforçam também a volta dos investidores. Para estar ainda mais próximo dos potenciais clientes, o corretor Dowglas Melo, que também é dono da Urban House Imobiliária e sócio da Midas Go Land Bank, lançou uma Unidade Móvel de Aprovação em Goiânia. O seu escritório conta com várias tecnologias, inclusive o empreendimento decorado virtualmente, onde o cliente pode ver a planta do imóvel sem precisar ir até o apartamento.



Melo ressalta que o aumento das vendas em 2020 se deve à diminuição de juros da Caixa, o que fez com que praticamente todos os bancos privados seguissem o modelo. "Com isso a oferta de crédito imobiliário aumentou, já que juros menores significam poder financiar mais. Antes uma pessoa com renda de R$ 4 mil poderia financiar apenas R$ 115 mil, com juros de 9%. Atualmente, a mesma renda consegue ter acesso a um empréstimo de até R$ 160 mil, por conta da taxa menor. Essa oferta de crédito vai continuar para esse ano", analisa Melo.



Cor Honey inspira eletrodomésticos

Honey foi eleita a cor do ano e já está disponível na icônica batedeira Planetária da KitchenAid Divulgação

O isolamento social cada vez mais longo desperta nas pessoas o desejo de estarem mais próximas de suas famílias e entes queridos, mas respeitando os protocolos de segurança. Atenta a esta demanda, a Honey, cor do ano de 2021, chega para atender a essa necessidade. Inspirada no mel, em tom alaranjado-dourado quente e rico, a nova cor irradia positividade, calor e aconchego para as pessoas. Uma opção na cor é a icônica batedeira Planetária Stand Mixer Artisan, que é um convite para as pessoas se conectarem e experimentarem os doces momentos em torno da mesa e na criação das receitas.



"Para a KitchenAid, tornou-se cada vez mais evidente que o calor humano é fundamental. O mel, que inspirou a cor Honey, não é apenas um produto que usamos em receitas ao redor do mundo, é um convite para se conectar e um lembrete da alegria que vem da colaboração", diz Jon Bellante, diretor de Marketing Global da KitchenAid.