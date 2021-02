Projeto da Prefeitura do Rio, Reviver Centro, prevê revitalizar a região com o retrofit de prédios antigos e a construção de moradias novas Pixabay

Por Cristiane Campos

Publicado 17/02/2021 13:53

O Centro do Rio volta a chamar a atenção e desta vez por um grupo expressivo de pessoas interessadas em morar no bairro. Essa afirmação faz parte de uma consulta pública feita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano do Rio com mais de 5 mil pessoas que mostrou que mais da metade delas moraria na 2ª Região Administrativa, reunindo Centro da cidade e bairros do entorno, se tivesse oportunidade. A enquete foi feita pela internet e faz parte do processo de elaboração do Plano Urbano Reviver Centro, de revitalização da região, que tem como objetivos o retrofit de prédios comerciais, transformando-os em edifícios residenciais ou mistos, além da construção de novas moradias. Atingido pela crise econômica e pela pandemia, a área atraiu 52,06% dos entrevistados, que responderam sim à pergunta sobre o interesse em morar na área central.



A enquete recebeu a adesão de 5.056 pessoas, a maioria na faixa etária dos 30 aos 49 anos (2.448 pessoas). Outros 1.140 participantes tinham entre 18 e 29 anos. Na faixa dos 50 aos 59 anos, 844 pessoas atenderam à pesquisa. Outras 607 pessoas tinham 60 anos ou mais. Daqueles que responderam que morariam na 2ª RA, a grande maioria informou que viveria no bairro do Centro propriamente dito: 1.994 pessoas clicaram nesta opção. A Lapa ficou em segundo lugar, com 1340 pessoas. A Gamboa aparece em terceiro, com 659 participantes. A Saúde em quarto lugar, com 510 intenções. E o Santo Cristo fecha a lista com 378 votos.



Abadi aponta que mais de 40% dos imóveis foram esvaziados entre março e dezembro

A Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (Abadi) exalta a iniciativa do órgão em querer restaurar, valorizar e manter as construções históricas do bairro, além de terrenos vazios. De acordo com a entidade, mais de 40% dos imóveis foram esvaziados entre março e dezembro de 2020.



De acordo com Marcelo Borges, diretor de Condomínio e Locação da Abadi, a associação reconhece o esforço do mercado em dar força ao Reviver Centro. “Acreditamos que o Centro da cidade pode voltar a ser uma região híbrida, com imóveis comerciais convertidos em residenciais como era no passado. Lógico que precisamos de um projeto de infraestrutura voltado para que todo plano dê certo, que atraia investidores e incorporadoras para a região”, analisa Borges.



Segurança e transporte aparecem na lista de melhorias

Outro item que chamou a atenção no levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano do Rio diz respeito ao que precisaria ser feito para a área melhorar. O quesito segurança foi apontado como a maior preocupação. Um percentual de 19,17% dos participantes apontou o tema como prioridade para investimentos. O transporte público aparece em segundo, com 13,14% dos votos. Saúde e Educação surgem em terceiro, com 12,79% das intenções. Acessibilidade (12,63%), Esporte e Lazer (10,77%), Comércio (9,41%), Meio Ambiente (9,1%), Cultura (8,82%) e outros serviços ( 4,19%) fecham a lista.



A segurança também aparece em outro recorte da pesquisa: 51,36% informaram que não se sentem seguros circulando a pé na área. A esmagadora maioria dos entrevistados (77,63%) informou que não utilizaria carro próprio se vivesse no Centro. Um percentual de 29,35% dos participantes disseram que usariam bicicleta como meio de transporte preferido. Outros 55,62% informaram que usariam bicicleta se houvesse investimento em ciclovias.



O portal prefeitura.rio/revivercentro foi criado para informar a população sobre o andamento do plano urbano e como ferramenta de pesquisa e análise do que os moradores do Rio pensam a respeito do projeto. Uma segunda fase da consulta pública já está no ar. Para participar, basta acessar o endereço do portal.