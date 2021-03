Objetivo da iniciativa é permitir que o cliente saia da visita com o crédito imobiliário aprovado na hora Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 24/03/2021 21:41 | Atualizado 24/03/2021 21:42

Para facilitar a vida de quem pretende comprar um imóvel, principalmente em tempos de restrições, construtoras e corretores vão até o cliente por meio de ações como a Van da Casa Própria. A iniciativa da Riviera Construtora vai percorrer a partir de abril as praças dos principais bairros de Duque de Caxias para negociar unidades do Central Park Riviera, bairro planejado que está sendo construído na região.



Jamille Dias, diretora de Vendas e de Marketing da empresa, conta que o objetivo é iniciar na própria van toda a negociação. O interessado poderá conhecer também o empreendimento por meio de um tour virtual. “Vamos avaliar a documentação do cliente e, se tudo estiver certo, aprovaremos o crédito na hora. A pessoa poderá sair com o contrato de compra no momento da visita”, afirma Jamille. Com unidades a partir de R$ 133 mil, o Central Park Riviera é um projeto pelo programa Casa Verde e Amarela voltado para famílias com renda a partir de R$ 1.400. “Mais de 80% dos compradores são de pessoas da própria região. Já a faixa etária dos clientes vai de 25 a 38 anos. São famílias que desejam lazer completo e segurança, além de um imóvel mais novo”, diz Jamille.



Unidade Móvel de Aprovação

Unidade Móvel conta com várias tecnologias, entre elas uma unidade decorada virtual Digulgação

Outra iniciativa já adiantada pela coluna é a do corretor Dowglas Melo, dono da Urban House Imobiliária e sócio da Midas Go Land Bank. Ele lançou este ano, em Goiânia, uma Unidade Móvel de Aprovação que conta com várias tecnologias, inclusive o empreendimento decorado virtualmente. Assim, o cliente pode ver a planta do imóvel sem entrar necessariamente no apartamento. O profissional dá ainda algumas dicas sobre o que o interessado deve observar na hora de fechar a compra do imóvel. Confira:





- Procure uma imobiliária ou corretor de confiança, legalizado e credenciado junto ao Creci (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis) do seu estado e solicite uma análise de crédito sem compromisso.



- Tão importante quanto saber o que você quer comprar é definir como você pagará. Qual a melhor opção de crédito imobiliário? Financiamento? Consórcio? Nesta etapa é importante fazer uma análise do seu orçamento, economias e disponibilidade de investimento para saber se tem condições de comprar imóvel pronto ou na planta, pois os gastos podem ser parcelados quando se se trata de compra na planta (ou seja, que ainda será construído).



- Tenha em mente exatamente quais são suas necessidades e desejos em relação à sua futura casa. Em qual bairro procurar? Qual a metragem ideal para minhas necessidades? Quais características o imóvel deve possuir?



- No caso de unidade nova ou usada, é preciso ser exigente no quesito de documentos do imóvel e do proprietário: certidões negativas de débitos e de matrícula atualizada, verificar débitos e impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Isso pode ser feito antes mesmo de qualquer tipo de contrato ou durante o processo no cartório de registro de imóveis da sua.



- Pesquise ofertas, identifique o melhor financiamento e busque aprovação, visite os imóveis e reúna a documentação necessária.