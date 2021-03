Banco do Brasil e Emgea oferecem imóveis com preços menores em até 70% em várias regiões do país Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 26/03/2021 11:41

Para quem planeja adquirir um imóvel por meio de leilão ou venda direta (sem precisar dar lance), a dica é verificar as 1.285 ofertas disponíveis até o dia 31 do Banco do Brasil, no site Seu Imóvel BB, parceria da instituição financeira com a outlet de imóveis Resale. Os valores das unidades variam entre R$ 20 mil e R$ 21,7 milhões. As propriedades estão 100% quitadas, não têm dívidas a cargo do adquirente, e podem ser compradas diretamente pelo site de modo facilitado. Vale lembrar que neste modelo de aquisição a maioria dos imóveis está ocupada, ou seja, será preciso retirar a pessoa da unidade, que pode ser o comprador inadimplente ou um inquilino, por exemplo. Essa despesa também deve ser levada em conta, mas, segundo especialistas, adquirir um imóvel por leilão ou venda direta é uma boa oportunidade.



A região de destaque é a Centro-oeste que conta com o maior número de imóveis disponíveis, 425, seguida pelo Nordeste, com 403, e pelo Sudeste, com 334. Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o portal e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse – região, tipologia, valor ou situação (ocupado ou desocupado).



Emgea concede descontos de até 60%

A Emgea (Empresa Gestora de Ativos) também oferece 271 oportunidades na modalidade de venda direta, com descontos de até 60% e preços variando de R$ 17 mil a R$ 1.568.015. Destes imóveis, cerca de 54% são casas e 32% apartamentos. As oportunidades estão espalhadas em diferentes regiões do país e já estão quitadas, não possuindo dívidas a cargo do adquirente.



Segundo Fábio Rito, presidente da Emgea, a estratégia da empresa está focada em vender a maior quantidade possível de imóveis. "As nossas iniciativas para reduzir os gastos vão de encontro com o melhor aproveitamento na gestão e liquidação dos ativos imobiliários, gerando maior valor para a União. Esta agilidade que estamos imprimindo na venda dos imóveis proporciona maior eficiência na utilização dos recursos públicos e, assim, diminuímos as despesas e crescemos em receitas", diz Rito. Para ver os imóveis disponíveis, o interessado deve acessar emgeaimoveis.com.br.