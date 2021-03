Sugestão de mesa da Tok&Stok para receber a Páscoa com estilo e alegria Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 29/03/2021 21:20 | Atualizado 29/03/2021 21:21

O momento continua sendo de reclusão e de cuidados para evitar a propagação da Covid-19. E com a chegada da Páscoa, que tal trazer para o lar itens decorativos para deixar a casa mais alegre e com um clima de esperança de dias melhores? A coluna reuniu algumas opções que podem ser compradas pela internet ou por WhatsApp. Na Etna, por exemplo, há objetos como a cenoura decorativa sortida (10 centímetros), que sai por R$ 6,99. Outra sugestão é o coelho decorativo de cerâmica com orelha para trás (4,5 x 7,5 cm), que custa R$ 13,99.



A Tok&Stok também está com vários produtos no tema, entre eles pingente de Páscoa, por R$ 7,90, placa decorativa, por R$15,90, e molde para biscoito (R$ 39,90). Na Amoedo, é possível personalizar aquele cantinho especial com o cachepot Face Coelho (11 x 13 cm), vendido por R$ 52,90. E na Büp Baby, a opção é a bonequinha Metoo Coelhinha (33 cm), por R$ 219, 90.



Aproveite a presença das crianças e enfeite os ambientes com objetos temáticos, além dos chocolates. Outra sugestão é criar os seus próprios enfeites como ovos e pegadas de coelhinhos utilizando papéis coloridos.