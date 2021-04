Uma das vantagens de comprar um terreno é a possibilidade de criar um projeto de acordo com a necessidade de quem vai morar Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 01/04/2021 20:42

A coluna vem mostrando durante a semana que investir em terrenos pode ser uma opção para quem deseja construir a casa do seu jeito e no seu tempo, além de ser uma forma de diversificar patrimônio. Na Fernandes Araujo, por exemplo, é possível comprar lotes, 100% legalizados, em Campo Grande. As oportunidades têm valores a partir de R$ 75 mil, com financiamento bancário ou direto com a empresa em até 120 meses. Flávia Katz, gerente de Marketing da construtora, reuniu as vantagens deste modelo de compra e algumas orientações. Confira:

1 - Investimento de baixo risco

Comprar um terreno é um investimento seguro e de baixo risco. Isso porque é necessário verificar se o loteamento está regularizado no Registro de Imóvel competente e com suas matrículas individualizadas. Outra recomendação é conhecer a empresa que está comercializando o loteamento. Como não há construção no local, o terreno pode ser usado futuramente. É como se fosse uma tela em branco, pronta para ser pintada, ou seja, se transformar em um quadro. Além disso, a manutenção para quem ainda não vai construir de imediato é pequena: podas de árvores, corte de grama e muros.

2 - Preço mais em conta

O terreno apresenta um valor de compra menor do que imóveis construídos, podendo ser a chance perfeita para quem deseja morar em uma boa região pagando menos. Para quem não pretende morar no bairro, as vantagens de adquirir um lote são outras: é possível construir e alugar ou vender o imóvel para terceiros. A compra de terrenos em bairros que estão se desenvolvendo é uma excelente opção para investidores.

3 - Valorização

Com o passar do tempo, o terreno se valoriza, pois esse tipo de investimento tem custo e risco baixos, desde que feitas as análises corretas da documentação. A valorização do lote pode se dar tanto pela construção no próprio terreno quanto pela expansão dos empreendimentos na vizinhança. Sendo assim, no futuro, a revenda do terreno se tornará mais lucrativa.

4 – Localização

O endereço do terreno também precisa ser levado em conta. Essa orientação vale tanto para quem vai comprar para construir ou investir. É preciso conhecer a vizinhança, a infraestrutura local existente e se há projetos para melhoria do entorno em curto ou médio prazo.

5 - Imóvel personalizado

Nem sempre conseguimos encontrar o imóvel perfeito. Pode ser que falte espaço para o home office, a divisão de ambientes poderia ser melhor ou até mesmo o banheiro deveria ser mais arejado. Nesses casos, adquirir um terreno é mais assertivo para construir a casa dos sonhos. Isso porque o imóvel será praticamente único para você e sua família. Uma das maiores vantagens de comprar um terreno é a possibilidade de criar um projeto de acordo com a necessidade de quem vai morar. Ao construir um imóvel (excluir: na planta), você consegue pensar nos detalhes que serão necessários para a sua casa ser funcional e aconchegante.

6 - Economia x qualidade

Durante a construção, você é quem decide o quanto planeja gastar e a qualidade dos materiais como pisos, metais, esquadrias, louças e acabamentos, entre outros. Desta forma, você poderá economizar! Outra vantagem é poder acompanhar de perto o andamento da obra, garantindo que a construção pareça uma obra de arte.

7 - Mãos à obra

A escolha dos profissionais e até mesmo de uma empresa para executar a construção é muito importante. A orientação é buscar recomendações e até mesmo visitar imóveis e empreendimentos que tenham sido feitos por eles. Fique atento aos prazos de entrega também. A idoneidade é muito importante!

8 - Concessionárias de energia, água e gás

Fique atento em relação aos serviços que já estão disponíveis no local como energia, água, gás, além da parte de saneamento básico. São detalhes importantes, principalmente para quem vai comprar para construir de imediato. E vale também para o investidor que aposta na valorização.

9 - Fluxo de caixa e ampliação

Caso você não possa construir o imóvel do tamanho que você imaginou logo de início, é possível criar o projeto já prevendo expansões como segundo andar, lavanderia, e área de lazer com piscina e churrasqueira, entre outros. Comprar um terreno permite adequar a construção inicial ao seu fluxo de caixa. Essa é uma das grandes vantagens deste segmento, já que reformas em geral costumam causar mais transtornos, além de sempre ultrapassar o valor estimado no início.

10 – Padronização

Este quesito merece atenção. Alguns condomínios de lotes que contam com infraestrutura de lazer e de segurança costumam oferecer projetos de casas para que o comprador do terreno siga um determinado padrão arquitetônico. Há outros empreendimentos de lotes em que existe apenas o controle do método construtivo. Mesmo não sendo obrigatório, é importante lembrar que a padronização também contribuiu para a valorização. Vale ressaltar ainda que o projeto precisa ser assinado por um arquiteto ou engenheiro, além de ser necessário ter o alvará de obra para construir, documento concedido pelas prefeituras.