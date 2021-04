Loteamento em Pedro do Rio atrai, principalmente, profissionais do mercado financeiro que desejam qualidade de vida Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 02/04/2021 12:10 | Atualizado 02/04/2021 12:11

A migração para a Região Serrana do Rio foi outra tendência observada na pandemia. E a compra de terrenos em cidades como Petrópolis e Teresópolis também está em alta. A Concal observou esse movimento no loteamento Terras Altas, em Pedro do Rio (Petrópolis). “A região tem atraído, principalmente, profissionais do mercado financeiro que desejam qualidade de vida, ainda mais nesse momento delicado com a pandemia”, comenta José Conde Caldas, presidente da empresa.



A metragem mínima é de 2.500 metros quadrados e o preço a partir de R$ 440 mil. Segundo Caldas, há compradores, inclusive, adquirindo dois lotes e pagando à vista. “Outra tendência é o cliente que compra o lote e contrata arquitetos renomados para fazer o projeto da casa de acordo com o seu perfil”, conta. Ele lembra que estes profissionais têm sido muito demandados neste período.



O Terras Altas é um loteamento fechado e urbanizado pronto para a construção de casas. Oferece infraestrutura completa, incluindo rede de acesso à internet em fibra ótica, pavimentação e arborização das ruas, guarita e ronda 24 horas.



Lançamento no Espírito Santo

Três Praias, em Guarapari, vai receber mais um empreendimento com selo Alphaville para atender uma nova demanda de clientes Divulgação

Publicidade

A Alphaville Urbanismo acaba de anunciar que voltará, em breve, à região das Três Praias com um novo projeto. O retorno da companhia ao Espírito Santo acontece depois de um ano do lançamento do Alphaville Três Praias, em Guarapari, que foi sucesso de vendas com mais de 200 unidades comercializadas no primeiro dia.



"Estamos animados para apresentar o novo projeto aos futuros moradores. Atuamos no estado há 14 anos, época em que lançamos o Alphaville Jacuhy, localizado em Serra. Os moradores do Espírito Santo confiam muito na nossa expertise de quase meio século urbanizando diferentes ecossistemas em todo o Brasil e, por isso, estamos confiantes de que este empreendimento também será sucesso absoluto", afirma Ricardo Castello Branco, diretor Comercial da companhia.