Plataforma possibilita uma visita virtual em tempo real Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 05/04/2021 18:13

Com a pandemia, visitar um imóvel para alugar ou comprar ficou inviável e as imobiliárias tiveram que se adaptar ao cenário, recorrendo à tecnologia. Entre os aliados está a plataforma VRM (Visita Remota Mediada) que reúne em uma única tela o comprador, o corretor e o proprietário em uma visita virtual ao imóvel em tempo real. Criada pela startup House Viewer 360º devido à demanda das imobiliárias durante o distanciamento social, a ferramenta vem sendo testada desde setembro e permite uma experiência completa pela interação ofertada com quilômetros de distância separando as pessoas envolvidas.



"Considerando o endurecimento das medidas sanitárias devido à pandemia, a opção de visita virtual se torna interessante para um número maior de pessoas e é uma forma dos trabalhos do setor imobiliário terem continuidade", afirma Maximiliano Selmi Marques, CEO da House Viewer 360º, sediada em São Carlos (SP). Uma vez que todos estejam conectados à plataforma via celulares, tablets ou notebooks, o corretor pede para o proprietário caminhar pelo imóvel transmitindo as imagens enquanto ele apresenta cada cômodo ao comprador.



Mais de 50 mil corretores associados pelo mundo

Foco no corretor com incentivos financeiros claros, tecnologia e treinamentos Freepik

A eXp World Holdings, holding da eXp Realty, uma das empresas imobiliárias residenciais e comerciais, anunciou hoje que ultrapassou 50 mil corretores associados em todo o mundo. Isso representa um aumento de 56% em comparação com o número de 28.449 profissionais no mesmo período de 2020. As operações no Brasil começaram no início do primeiro trimestre.



Este marco segue os resultados financeiros recordes da eXp no ano passado, nos quais a receita aumentou 84%, totalizando o montante de US$1,8 bilhão. O crescimento em 2020 também aumentou rapidamente, ou seja, o número de novos associados que ingressaram na eXp cresceu 63%, alcançando 41.313, em comparação com 25.423 no final de 2019.



"Nossa trajetória de crescimento é uma grande validação de nossa proposta de valor centrada no corretor", diz Jason Gesing, CEO da eXp Realty. Segundo o executivo, os corretores são atraídos pelo modelo inovador baseado em nuvem com incentivos financeiros claros, tecnologia e treinamento incomparáveis. "Somos gratos aos nossos incríveis corretores associados por defender a plataforma e nos ajudar a transformar o setor imobiliário para eles e para os consumidores finais. Estamos entusiasmados por entrar no segundo trimestre tendo alcançado este marco histórico", conta. Ao final do segundo trimestre de 2021, a eXp estará presente em um total de 16 países.