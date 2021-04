Mix de cores vivas como azul-royal, amarelo e vinho compõe a sala de estar Divulgação

Por Cristiane Campos

Cores marcantes como azul-royal, laranja, amarelo e vinho podem e devem fazer parte da sua decoração. Só que muitas vezes o medo de errar na mão faz com que a pessoa substitua esses tons pelos mais neutros. Para quem pretende apostar em algo mais quente, o arquiteto Fernando Brandão é um dos que investe nas paletas de cores que fogem da mesmice. "Gosto de inovar e fugir do convencional. Muitas vezes opta-se por bege e cinza a priori por segurança e talvez até por preguiça pensando numa situação pseudo-neutra. Embora as tonalidades também tenham sua pertinência", explica o arquiteto.



Fernando usa cores marcantes inclusive no teto, trazendo mais luminosidade e personalidade ao ambiente. "Gosto de arquitetura lúdica, divertida, bem-humorada, que conta uma história", diz. Em um dos seus projetos, a sala de estar recebeu um mix de cores vivas, como o azul-royal, amarelo e vinho. O visual arrojado foi garantido pela mescla de obras de arte brasileiras com mobiliário comprado em lojas locais.



Tons intensos no escritório

Espaço de reunião com laranja nas paredes e poltronas. O arquiteto Fernando Brandão mostra que é possível combinar cores vibrantes e uma boa iluminação Divulgação

O arquiteto também defende o uso de cores nos ambientes corporativos. A sala de reunião do seu escritório, em São Paulo, por exemplo, trouxe o laranja de uma forma mais intensa nas paredes e nas poltronas. O especialista ressalta que existe uma reticência ao utilizar tons escuros no teto, porém, ele mostra que quando é combinado com cores vibrantes e uma boa iluminação, não existe restrição para o uso. Para não errar na escolha, Brandão lembra que é importante ter equilíbrio. “É preciso encontrar a harmonia entre os contrastes, cores que se suplementam e que se complementam”, orienta.