Produto baixou de 151,91 para R$ 129,90 na Amoedo

Por Cristiane Campos

Publicado 09/04/2021 20:30

Para quem planeja reformar ou construir, a coluna separou algumas ofertas de grandes redes de materiais de construção para que a sua obra não pese tanto no bolso. Além de preços menores, é possível parcelar o pagamento sem juros e a retirada pode ser na hora, pelo sistema drive thru ou ainda com a entrega em sua residência. São ofertas que vão desde o material básico como cimento, areia e tijolo a porcelanatos e armários para cozinha e banheiro. A Amoedo promove até o dia 30 de abril uma campanha com descontos de até 35% em porcelanatos, azulejos, tintas, argamassa, massa corrida, massa pronta, rejunte epóxi, e verniz, entre outros itens. Uma das ofertas é o porcelanato 90x90 Mont Blanc Natural retificado da Portobello, que baixou de R$ 151,91 para R$ 129,90. A promoção é válida nas lojas físicas e online.

No Mês da Construção da Chatuba, os preços estão até 30% mais baixos, com parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão para a compra de pisos e revestimentos, banheiro, tintas e impermeabilizantes, além de ferramentas, iluminação, portas e janelas. A ducha Bello Banho 5500, da Lorenzetti, por exemplo, baixou de R$ 69,90 para R$ 59,90.

Na Construmais, entre os destaques está o porcelanato da marca Delta que custa a partir de R$ 39 o metro quadrado. A rede oferece outras variedades de materiais com descontos. Para facilitar, é possível comprar pelo site, podendo pagar em até 10 vezes sem juros e com entrega em até 72 horas.

Já a rede Flaviense GMAD, especializada em MDF, madeiras e compensados, está com a campanha “Chama no Zap”, com preços diferenciados para quem comprar por este canal. Além disso, a rede está sorteando toda semana R$ 20 mil em prêmios. O sorteio nacional é feito pelo Grupo GMAD do Brasil.