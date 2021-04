Barra da Tijuca lidera compra de imóveis residenciais, com 991 negociações no primeiro trimestre de 2021 .

Por Cristiane Campos

Publicado 12/04/2021 18:50

A Barra da Tijuca permanece na liderança dos bairros com mais demanda por unidades residenciais, 991 negociações ao todo no primeiro trimestre, de acordo com o Centro de Pesquisas e Análise da Informação do Secovi Rio (Cepai). O relatório reúne o total de imóveis negociados no primeiro trimestre de 2021, na cidade do Rio, e é feito a partir de dados coletados com a prefeitura, comparando os resultados obtidos desde 2011 até os dias atuais.



Em seguida, aparecem Recreio dos Bandeirantes (911), Jacarepaguá (644) e Copacabana (552). Segundo a análise, o cenário para vendas de unidades residenciais mostra-se favorável apesar da pandemia. No período, foram totalizadas 9.645 transações no município, contra 6.984 registradas no mesmo período de 2020. O número contabilizado no primeiro trimestre de 2021 só perde para o apurado no início de 2013, quando a cidade registrou 10.450 negociações residenciais.



Segmento comercial registra leve reação

Com relação aos imóveis comerciais, o total registrado no primeiro trimestre deste ano foi de 1.268 transações, contra 1.176 apuradas no mesmo período de 2020. Isso mostra que a procura por salas e lojas está começando a dar sinais de recuperação na cidade, que vem sofrendo os impactos das medidas restritivas para combater o avanço da pandemia. E seguindo a tendência dos residenciais, a Barra da Tijuca também foi o local mais buscado para este fim, com 195 negociações entre janeiro e março. Já o Centro da cidade teve 181 transações no período.



Caixa: financiamentos com recursos da poupança chegam a R$ 16,1 bilhões

Balanço divulgado pela Caixa indica que o volume de concessão de crédito imobiliário com recursos da poupança (SBPE) chegou a 103,1% no primeiro trimestre de 2021, o que significa a liberação de R$ 16,1 bilhões para a compra do imóvel. Só em março, segundo a instituição, foram R$ 7,2 bilhões aplicados, 146,5% superior ao mesmo mês de 2020.



A carteira de crédito habitacional da Caixa alcançou o volume de mais de R$ 514,1 bilhões e 5,6 milhões de contratos em 2021. O banco segue como o maior financiador da casa própria no país, com 68,5% do mercado. De janeiro a março, a instituição concedeu R$ 28,9 bilhões em financiamentos, crescimento de 35,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. No trimestre analisado são 134,8 mil novos contratos, beneficiando mais de 485 mil pessoas.