Com o isolamento social e a proibição de viagens, o cliente olhou para o imóvel de outra maneira, percebendo itens que precisavam ser mudados Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 19/04/2021 18:41

Precisando melhorar aquele cantinho que hoje é o seu home office? Pois você não é o único a procurar reformas durante o isolamento social. Levantamento da Creditas, plataforma de crédito e soluções 100% online, indica que o número de solicitações com este perfil vem crescendo muito nos últimos meses. Apenas entre janeiro e fevereiro de 2021, houve um aumento de 125% na quantidade de projetos de reformas pela empresa.



Segundo o estudo, a principal motivação para a realização de obras dentro de casa é para melhorias de moradia (84,38%), seguida de intervenções para valorizar o ambiente para aluguel ou venda (15,63%). Além disso, 53% dos serviços foram solicitados antes mesmo de o proprietário receber as chaves do imóvel para ter um ambiente confortável e pronto na hora de entrar. "Desde o ano passado, notamos que as pessoas têm procurado a Creditas Home para transformar o ambiente em que vivem, principalmente, para adaptá-lo ao home office. Sem previsão de volta aos escritórios e desejando um ambiente confortável e funcional, o brasileiro passou a ver mais retorno no investimento na reforma", afirma Ruy Chaves, Head de Creditas Home.



Gestão eficiente para construção de casas

Publicidade

Sylvio Pinheiro, diretor da G+P Soluções, consultoria especializada em práticas e técnicas construtivas e de gestão, também percebeu essa alta no desejo por reformas e construção. Ele lembra que, com a pandemia e com a proibição de viagens, o cliente olhou para o imóvel de outra maneira, percebendo itens que precisavam ser mudados. Outra tendência que disparou com o isolamento social foi a procura por terrenos para a construção de casas. “Para se ter ideia, o crescimento desse setor na G+P foi de 320%. Oferecemos desde a coordenação de projeto, orçamento da casa, apoio a concorrência para escolha da construtora, gerenciamento durante a obra e vistoria para recebimento e montagem de decoração”, explica Pinheiro.



Ele diz ainda que, diante da demanda, a G+P abriu um braço interno apenas para gerenciar a construção de casas, tal a procura desse segmento. “Entre os locais mais procurados estão Campo Grande, Barra e parte do Recreio, além de bairros da Zona Sul como Gávea, Jardim Botânico e, claro, a Região Serrana”, conta o diretor.