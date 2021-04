Juros mais baixos e o home office impulsionaram a procura por residências e por investimentos mais tradicionais Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 20/04/2021 16:54

Apesar de ainda tímida, o mercado imobiliário do Rio apresenta evolução este ano mesmo com as limitações causadas pela pandemia. A variação de preço do metro quadrado para aluguel residencial foi superior a 7% nos últimos 12 meses, número acima da inflação. Já o percentual no valor de compra e venda no período foi em torno de 1,4%, o que mostra certa estabilidade nas negociações residenciais. Os dados fazem parte do relatório do Centro de Pesquisa e Análise da Informação do Secovi Rio (Cepai), liberado com exclusividade para a coluna. A pesquisa comparou dados de abril de 2020 a abril de 2021.



Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi Rio, avalia que com a pandemia ainda não é possível ter respostas sobre como a situação econômica irá reagir nos próximos meses, nem quando a Covid-19 estará controlada. Mas, para ele, o mercado imobiliário tem um cenário de boas perspectivas. “As condições de juros e o home office contribuíram para uma maior procura por residências e por investimentos mais tradicionais. Além disso, as pessoas passaram a valorizar o local onde moram e houve mais procura por espaços mais amplos. Tudo isso impactou o mercado. Esperamos que o decorrer do ano seja positivo tanto para venda quanto para locação", diz Schneider.



Confira as variações por regiões: