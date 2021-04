Pesquisa de preços mensal mostra a diferença de valores entre os bairros do Rio de Janeiro Digulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 26/04/2021 18:39

Para quem está planejando comprar um imóvel para morar ou até mesmo para alugar, a recomendação da coluna é dar uma analisada na pesquisa que o portal Imovelweb acabou de divulgar sobre a cidade do Rio no mês de março. O levantamento também apresenta informações sobre o segmento de locação. O valor de venda na cidade no período analisado foi, em média, R$ 7.766 o metro quadrado, ou seja, 0,2% a mais do que em fevereiro.



O estudo de preços também revela alguns extremos no Rio: no Leblon, o metro quadrado custa quase três vezes o preço médio, chegando a R$ 21.925. Por outro lado, em Costa Barros (na Zona Norte) o valor de venda é sete vezes menor que a média da cidade, ficando em R$ 1.050.



O levantamento do Imovelweb ainda mostra que os bairros onde o preço dos imóveis mais desvalorizou foram Cidade Nova (R$ 7.345/m², -14%), Catumbi (R$ 3.932/m², -13%) e Honório Gurgel (R$ 2.781/m², -10%). Já as maiores valorizações foram em Cacuia (R$ 5.213/m², +15%), Água Santa (R$ 4.635/m², +16%) e Senador Vasconcelos (R$ 2.619/m², +16%).



Aluguel em alta na cidade

A pesquisa revela também que a locação está em alta. De acordo com o Imovelweb, o preço médio do aluguel de um apartamento padrão (65 metros quadrados, dois quartos e vaga na garagem) no Rio é R$ 1.810/mês, ou seja, 0,5% a mais do que o registrado no mês de fevereiro. O preço de locação acumula alta de 1,7% em 2021 e de 2,4% em 12 meses.



Os valores mais baixos de aluguel da cidade se encontram na Zona Oeste, especificamente no bairro de Bangu, enquanto os mais altos estão na Zona Sul. Entre março de 2020 e março de 2021 os bairros que mais registraram queda no valor de locação dos imóveis foram Campinho (R$ 1.113/mês, -19%), Praça da Bandeira (R$ 1.570/mês, -18%) e Urca (R$ 2.637/mês, -18%). Já as maiores altas ocorreram no Humaitá (R$ 2.545/mês, +13%), Penha Circular (R$ 1.170/mês, +13%) e Cascadura (R$ 1.135/mês, +14%).



Preço de venda x valor de locação

Já o índice de rentabilidade imobiliária do Imovelweb, que relaciona o preço de venda e o valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do bem, subiu em março para 4,6% bruto anual. Isso significa que são necessários 21,9 anos para recuperar o valor investido na compra de um imóvel, tempo 3,2% menor que há um ano.