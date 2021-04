Sugestão de decoração com a capa de almofada Ilustrious, que custa R$ 129,90 na Tok&Stok Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 29/04/2021 13:51 | Atualizado 29/04/2021 14:40

Se você ainda não decidiu o que comprar para surpreender a sua mãe no próximo dia 9 de maio, a coluna dá uma força. Reunimos sugestões de presentes que, além de expressar o amor por elas, ajudam a decorar a casa. Há opções para todos os estilos de mães e com preços variados para caber no bolso dos filhos. E em tempos de pandemia, as compras podem ser feitas nos sites das marcas. Na Amoedo é possível adquirir o cachepot cimento Buda preto com 7,5 cm por R$ 14,90 ou ainda o modelo Coração cinza com 7x14 cm por R$ 35,90.



A Tok&Stok está com uma campanha exclusiva para a data. Entre as alternativas estão o arranjo suspenso Petar (R$ 39,90), o adorno de parede Com Seu Amor Eu Cresço (R$ 59,90), o kit Bambus Utensílios com quatro peças e suporte (R$ 59,90), e a capa para almofada Ilustrious 45 cm X 45 cm (R$ 129,90).



Se a sua mãe é fã das roupas e dos acessórios da Farm, conhecida por suas estampas coloridas e exclusivas, a dica é presentear com a nova linha de louças da marca. São pratos rasos e de sobremesa que acomodam as refeições e ainda podem ser usados como itens decorativos em paredes e prateleiras. A coleção conta também com canecas e bowls coloridos. A caneca Borogodó e o prato de sobremesa Flor Mistureba podem ser comprados por R$ 59 cada. Já o prato raso Romântico sai por R$ 79.

Kits e conexão com a natureza

Para quem deseja um kit especial, a Casa Delas Home Decor tem várias opções, entre elas o Mães Românticas que vem com um sousplat rosa para xícaras, um ramequim corações coloridos grande, um prato de sobremesa escrito em dourado, um guardanapo, uma colher aço inox de coração dourada e uma cesta de fibra natural porta talheres (R$ 161).



Quer presentar e ainda adoçar o coração e o paladar da sua mãe? A pedida é conferir os biscoitos do Dom Casero. Além de saborear as iguarias, as latas são perfeitas para decorar. Aposte no Sequilho Lata da Vovó (110g) por R$ 44,90 e no Biscoito Gratidão (150g) por R$ 59,90.



E se a sua heroína é daquelas conectadas com a natureza, a sugestão é um dos kits da Isla (R$ 72). As embalagens podem ser utilizadas como sementeiras para o plantio e, além das sementes e do manual de cultivo, o produto vem com o adubo organomineral. É possível optar por hortaliças, temperos, especiarias e flores, todos livres de agrotóxicos e prontos para tirar do papel o sonho da "minha horta".