Pesquisa da Abac revela que 57,6% dos consorciados buscam residências urbanas Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 05/05/2021 17:18

O consórcio de imóveis vem ganhando cada vez mais adeptos no país. São mais de 1 milhão de consorciados ativos, registrando aumento de 38,1% nas vendas de novas cotas no primeiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2020. Já em negócios realizados, o crescimento foi de 70,5% sobre os três primeiros meses do ano passado. Segundo a Abac (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios), os totais em dados absolutos influenciaram fortemente os resultados gerais do sistema.



Para se ter ideia, no interesse dos novos consorciados pela modalidade em março que buscam realizar sonhos da casa própria e de outros tipos de bens imóveis, observou-se também a procura por um tíquete 20% maior que em 2020, no valor aproximado de R$ 200 mil. Recente pesquisa da Abac revelou que 57,6% dos consorciados objetivam residências urbanas.



Uso do FGTS

Nos três primeiros meses, 836 consorciados-trabalhadores, participantes dos grupos de consórcios de imóveis, utilizaram parcial ou totalmente seus saldos nas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para pagar parcelas ou quitar débitos, bem como ofertar valores em lances ou complementar créditos, somando acima de R$ 41,09 milhões, de acordo com o Gepas (Gerência Nacional de Administração de Passivos) da Caixa.

Modelo não cobra juros

Publicidade

Vale lembrar que no consórcio de imóveis não há juros; apenas a correção das parcelas e do valor da carta de crédito anualmente. As despesas são a taxa de administração, seguro e fundo de reserva. A aquisição do bem acontece por sorteio ou lance para ter o bem mais rapidamente. O FGTS pode ser usado da mesma forma como se fosse no financiamento habitacional, mas é preciso que o trabalhador cumpra as regras do Conselho Curador do FGTS como não ter imóvel próprio e ter pelo menos três anos de carteira assinada consecutivos ou não. Para entender melhor a modalidade, a Abac disponibiliza um guia gratuito com todas as informações sobre o sistema de consórcios, desde a adesão até o encerramento do grupo pelo link materiais.abac.org.br/guia-consorcio-de-a-a-z.

Recorde mensal histórico

A Ademilar, marca própria da Ademicon, administradora independente de consórcio do Brasil nos segmentos de imóveis e veículos pesados, fechou o mês de março com a venda de R$ 501 milhões em créditos, recorde mensal histórico. A expectativa da empresa é comercializar R$ 5 bilhões em créditos até dezembro. De acordo com a administradora, no acumulado de janeiro, fevereiro e março, a Ademilar contabilizou R$ 1,3 bilhão em créditos comercializados.