Por Cristiane Campos

Publicado 13/05/2021 20:02

Se você está procurando um imóvel para comprar hoje, saiba que outras pessoas também estão com esta intenção. De acordo com pesquisa realizada pelo DataZap, atualmente quatro em cada 10 brasileiros aumentaram a busca por um novo lar no país, reforçando o aquecimento do setor mesmo no momento mais crítico da pandemia. Na comparação com igual período de 2020, o número era de quatro em 100 pessoas.



O número de pessoas que declarou que "aumentou muito a busca" por imóveis cresceu expressivamente na rodada atual: 17 pontos percentuais, passando de 2% em abril de 2020 para 19% em março de 2021. Já os entrevistados que afirmaram que "diminui muito a busca" caiu 47 pontos percentuais. A pesquisa ouviu cerca de três mil pessoas, incluindo consumidores, profissionais de imobiliárias e incorporadoras.

Imóveis em Teresópolis por R$ 180 mil com financiamento

Unidade garden de residencial em Teresópolis que pode ser comprada por R$ 180 mil Divulgação

Para quem busca um imóvel em Teresópolis, a Riooito está com uma campanha para os apartamentos do Cenário dos Pássaros. Ao fechar negócio, os compradores recebem um kit “Chá de Casa Nova”, composto por cinco eletrodomésticos. “A cada semana montamos um kit diferente para os nossos clientes. Além de realizar o sonho do imóvel próprio, eles recebem este mimo para ajudar na montagem da nova casa”, comenta Clara Navarro, gerente de Marketing da empresa.



Ela diz ainda que, entre os diferenciais do Cenário dos Pássaros, está o valor: cada unidade custa R$ 180 mil, independentemente da posição (sol da manhã ou tarde) e andar, além das gardens que têm quintal privativo. “Essa tipologia sempre foi muito procurada e agora está ainda mais em evidência por conta da pandemia. O apartamento garden permite morar em um imóvel tipo casa, além de poder aproveitar toda a infraestrutura que o condomínio oferece”, complementa Clara. O residencial terá, no total, 200 unidades, além de 12 itens de lazer e segurança. As obras já iniciaram e geram cerca de 300 vagas de empregos diretas e indiretas.