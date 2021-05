Empreendimento no Jardim Oceânico foi 100% vendido antes do lançamento Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 18:55

A Barra da Tijuca foi o bairro mais procurado para venda de casas e apartamentos, com 1.338 transações no primeiro quadrimestre. Em seguida, aparecem Recreio dos Bandeirantes (1.237), Jacarepaguá (842), Copacabana (716) e Tijuca (577). O levantamento foi feito pelo Centro de Pesquisas e Análise da Informação do Secovi Rio (Cepai). O estudo é feito a partir de dados coletados com base no ITBI (Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis), da Prefeitura do Rio.



Segundo a análise, o total de transações imobiliárias residenciais, de janeiro a abril, chegou a 13.012, contra 8.378 registrados no mesmo período de 2020, o que significa crescimento de 55,3%. Os resultados obtidos pela JB Andrade Imóveis nos primeiros quatro meses do ano reforçam a pesquisa do Secovi Rio. A empresa fez quatro lançamentos no período, dos quais um nem chegou a ser lançado oficialmente e todos foram 100% vendidos. Os projetos ficam no Jardim Oceânico, totalizam 42 unidades e VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 50 milhões.

Unidades comerciais registram crescimento de 31%

Construtora diz que prédio comercial em Ipanema pode ser considerado o primeiro "corporativo design" do bairro Divulgação

Já as negociações comerciais fecharam o primeiro quadrimestre em 1.746, contra 1.333 contabilizadas no ano anterior, ou seja, crescimento de 31%. A Mozak, por exemplo, vai contribuir para o bom desempenho do segmento. A construtora está lançando o Marias na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema. O projeto terá uma torre com 26 salas comerciais e uma loja.



Segundo a Mozak, o prédio pode ser considerado o primeiro “corporativo design” do bairro. O VGV (Valor Geral de Vendas) é de R$ 55 milhões. Entre os diferenciais do empreendimento, o cliente poderá optar pelo kit de entrega das salas prontas, além da possibilidade de interligação das mesmas por meio da opção de personalização.