O ciclo de debates acontece gratuitamente toda quarta-feira nos canais do Crea-RJ na internetFreepik

Publicado 08/11/2021 20:09

Para reforçar os cuidados quando o assunto é instalação a gás, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-RJ) realiza semanalmente, até 15 de dezembro, o ciclo de debates "A Segurança nas Instalações de Gás Residencial e Comercial - Por que os acidentes fatais continuam? Vidas Importam". O encontro é realizado gratuitamente todas as quartas-feiras por meio dos canais do conselho na internet. No dia 10, a convidada será a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O encontro vai ao ar às 17h e tem como objetivo informar os profissionais do Sistema Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia)/Crea e toda a sociedade sobre os riscos e cuidados necessários com as instalações de gás residencial e comercial no estado, incentivando a realização de manutenções, vistorias e inspeções que previnam e evitem a ocorrência de acidentes.

De acordo com Marco Antônio Barbosa, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalurgia (CEEM) do Crea-RJ, milhões de pessoas utilizam diariamente, em casa, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - o gás de cozinha - e o gás natural encanado. No entanto, a praticidade comum ao nosso dia a dia deixa grande parte da população sem entender que uma instalação incorreta ou problemas de conservação causam acidentes que podem até provocar mortes. "Não podemos permitir que acidentes fatais continuem acontecendo por conta da falta de segurança nestas instalações", frisou Barbosa.