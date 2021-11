Imóveis de leilão, com até 50% de desconto, também participam da Black Friday e ainda contam com financiamento - Freepik

Publicado 09/11/2021 10:45

A famosa Black Friday também chegou ao mercado imobiliário e a coluna vai trazer ao longo do mês algumas dicas de descontos para os interessados em trocar o aluguel pela casa própria ou até mesmo investir em imóveis para garantir uma renda extra com a locação. A BidYou, assessoria de investimento imobiliário (imóveis de leilão), por exemplo, vai contemplar com uma geladeira Frost Free de até R$ 2 mil quem contratar a assessoria e arrematar um imóvel via leilão com até 50% de desconto neste mês. "Há oportunidades com lances a partir de R$ 180 mil, além de possibilidade de financiamento em até 420 meses. A unidade é entregue regularizada e desocupada em aproximadamente 180 dias. A campanha vai até o dia 30 de novembro", diz Patrícia Curvelo, diretora da BidYou.

Imóveis custam até 30%

No Apto, plataforma que anuncia imóveis novos em fase de lançamento, em construção ou prontos para morar, a Black November já começou e os descontos podem chegar a 30%, além de brindes especiais como a consultoria gratuita da arquiteta Aline Lopes e uma Nespresso Essenza Mini, da cor de sua preferência.



"No geral, as pessoas aproveitam a Black Friday para buscar produtos de consumo ou eletrônicos e queremos trazer essa data para a realidade do mercado imobiliário. Sabemos que comprar um apartamento exige planejamento e é um processo mais delicado do que esses outros produtos, por isso, esse ano estendemos a ação durante o mês inteiro de novembro", explica Alex Reis, gerente de Marketing do Apto.