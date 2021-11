Varanda de residencial no Méier contará com itens tecnológicos e poderá ser interligada com a sala - Divulgação

Publicado 11/11/2021 20:13 | Atualizado 11/11/2021 20:14

Nesta reta de final de ano, quem deseja trocar o aluguel pela casa própria vai encontrar muitas oportunidades, pois as construtoras estão com lançamentos em todo o estado para agradar a diferentes perfis de clientes. A Avanço Realizações Imobiliárias, por exemplo, escolheu o Méier para lançar este mês o Now Plus Boutique Residences. O projeto com lazer completo e segurança tem 70 unidades de dois e três quartos, todas com uma suíte e closet, além de 12 coberturas dúplex também de dois e três quartos. Os imóveis têm valores a partir de R$ 419 mil.



Sanderson Fernandes, diretor da empresa, explica que o empreendimento é uma evolução do selo Now, lançada em 2015 para a Zona Norte, contemplando vários itens tecnológicos. "Quando desenvolvemos a marca pensamos em soluções tecnológicas que facilitassem o dia a dia. A Varanda Trendy, com sonorização ambiente, fez muito sucesso e foi a grande estrela da pandemia, ou seja, antecipamos necessidades. E como tudo na vida se transforma, vimos que era hora de atualizar o conceito, oferecendo mais experiências e um estilo de vida ainda mais moderno", conta Fernandes.



Segundo ele, a Varanda Trendy terá bancada com cuba em inox, previsões de pontos de adega ou frigobar e TV, sonorização ambiente com display de Led e entradas para SD Card, USB e Bluetooth, além de sonorização da varanda interligada à TV da sala. O residencial contará ainda com cozinha aberta integrada com a sala, área de serviço e varanda. Já as 12 coberturas serão entregues com piscina, deck de madeira e churrasqueira a carvão com bancada.

Parcelas a partir de R$ 399 em São Gonçalo

Playground de lançamento em São Gonçalo pelo Casa Verde e Amarela - Divulgação

Já para quem procura por um imóvel pelo programa Casa Verde e Amarela, a CAC Engenharia lança o Alfredo Volpi, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo. O empreendimento faz parte do complexo Aquarela, que já conta com três condomínios da empresa. O quarto residencial oferece 200 unidades de dois quartos e valores a partir de R$ 126.900. A negociação inclui parcelas a partir de R$ 399 e há possibilidade de conseguir também entrada zero e documentação grátis (registro e ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).



Um dos diferenciais, afirma Cristiano Coluccini, CEO da construtora, é que todos os imóveis contam com varandas, ambiente que sempre foi muito desejado e que se tornou a grande estrela da pandemia. Já o interessado em ter um espaço privativo poderá optar pela unidade garden, tipologia que é muito procurada por famílias que têm filhos ou pets. "São Gonçalo é um município estratégico para nós e o bairro Maria Paula é muito valorizado, pois está próximo dos grandes centros urbanos, mas tem como diferencial ser uma localidade estritamente residencial. O complexo Aquarela é sucesso de vendas por todos estes atributos e pelo fato de entregarmos residenciais de qualidade, com lazer e segurança", comenta Coluccini.