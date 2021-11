As dívidas pendentes até a aquisição das unidades à venda serão quitadas pela Caixa - Freepik

Publicado 10/11/2021 20:24

Para tornar o sonho da casa própria possível, a Caixa está com uma campanha online para a venda de imóveis próprios do banco, que foram retomados por falta de pagamento, com valores abaixo dos praticados pelo mercado. Quem optar pela linha SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), por exemplo, poderá financiar a unidade em até 100% e com prazo de até 35 anos, com destaque para a modalidade Poupança Caixa. Nesta opção, as taxas são a partir de 2,5% ao ano (a.a.), somadas à remuneração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR (Taxa Referencial). Além disso, o interessado poderá optar pela carência de seis meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização. Há ofertas em todo o país.



Já para os imóveis do Programa Casa Verde e Amarela com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), as condições são: renda familiar de até R$ 7 mil; unidade com valor de compra e venda de até R$ 264 mil, com taxas que variam entre 4,25% a 7,66% a.a., podendo ser financiado em até 100%.



O banco ainda possibilita que o trabalhador utilize o FGTS em todas as modalidades de compra, desde que cumpra as exigências do Conselho Curador do fundo para a liberação do recurso, como não ter imóvel próprio nem financiamento pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação). Importante lembrar que a maioria dos imóveis está ocupada e que essa retirada é de responsabilidade de quem vai adquirir o imóvel. Isso também vale para o estado de conservação do bem. Já as dívidas pendentes como condomínio e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), geradas até a data da aquisição, são integralmente quitadas pela Caixa.

Como participar

O interessado deve acessar www.caixa.gov.br, escolher a unidade desejada e apresentar uma proposta a partir do valor mínimo de venda registrado na página do imóvel selecionado. A oferta de maior valor no instante em que o cronômetro chega à zero é considerada vencedora. O cliente é avisado do resultado por e-mail.



A venda pode ser intermediada por um corretor credenciado e ser contratada por meio de um Correspondente Caixa Aqui, no caso de financiamento. Para isso, basta selecionar a opção no momento de preencher a proposta. Nesse caso, a comissão ao corretor é paga pelo banco. A relação de corretores credenciados também está disponível no site Imóveis Caixa.