Residencial terá um parque aquático integrado com a natureza que a Península oferece - Divulgação

Publicado 13/11/2021 09:27 | Atualizado 13/11/2021 09:31

O mercado imobiliário desenvolve ações para que o interessado possa visitar os estandes de vendas com todo conforto, adotando iniciativas que envolvem toda a família. A Canopus, por exemplo, promove hoje uma oficina de slime no estande do Be.Península, residencial que será lançado este mês no bairro planejado Península, na Barra da Tijuca.



A oficina será das 11h às 17h e vai contar com muita pipoca e algodão doce para a garotada. Os pais poderão aproveitar o momento para conhecer os dois apartamentos decorados disponíveis no estande, que fica na Rua dos Jacarandás (Península). O empreendimento oferece apartamentos de duas e três suítes, além de coberturas lineares, e infraestrutura de lazer completa, incluindo um parque aquático integrado com toda a natureza que o entorno oferece.



“A Península é completa, muito valorizada e disputada, porque tem qualidade de vida, muita conveniência e a tranquilidade de poder fazer tudo em segurança. Para se ter ideia da grandiosidade, o bairro planejado conta com um shopping com: supermercado, laboratório, farmácia, academia, bares, restaurantes, parques infantis e para pets e, principalmente, monitoramento 24 horas”, comenta Thiago Hernandez, superintendente Comercial da empresa.

Um spa para chamar de seu

Para quem deseja conferir tendências de decoração, a dica é visitar a mostra Morar Mais por Menos, em São Conrado (Avenida Niemeyer, 550, casa 10). Mas é preciso se apressar, pois o evento vai terminar no dia 21 de novembro. A mostra acontece em uma mansão de frente para a praia, proporcionando um visual bem carioca às janelas dos ambientes decorados. Um dos espaços que se destaca é a Sala de Banho e Spa, do escritório Plano A Arquitetura.



No ambiente de 30 metros quadrados, as arquitetas Mônica Beltrão e Rosana Marcolino criaram uma integração entre o entorno com a área interna, deixando o local com referências às praias e à vegetação carioca. Seguindo tendência, o uso de metais em cores fortes e o urban jungle - conceito que consiste em usar plantas em ambientes internos - chama a atenção de quem passa pela mostra. "Nós incluímos plantas e elementos naturais na decoração, proporcionando aos usuários uma conexão com a natureza", conta Mônica.