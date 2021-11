Em uma casa podem ser usadas de 3.500 a 5 mil caixas de leite para revestir as paredes - Divulgação

Publicado 15/11/2021 18:34

A coluna trouxe hoje uma iniciativa muito interessante da Bella Janela Cortinas e Tecidos. A empresa mantém projeto social que utiliza caixas de leite para revitalizar casas, ação que também ajuda a cuidar do meio ambiente. As paredes são revestidas com as embalagens que seriam descartadas. Para isso, a Bella fez parceria com bares, restaurantes, lanchonetes e com colaboradores que ajudam com a doação do material, além de companhias como a Construcolor, que disponibiliza a tinta, para que seja feita ainda a pintura externa da casa selecionada. Vale lembrar que este produto leva mais de 100 anos para se decompor, o que prejudica muito o a natureza.



Segundo Roberto Baby, diretor da empresa e idealizador do projeto, em uma casa podem ser usadas de 3.500 a 5 mil caixas de leite. Até o momento foram feitas 10 residências, ou seja, foram tiradas do lixo quase 50 mil embalagens. Por enquanto a ação ocorre em Blumenau, nas regiões do Garcia, Progresso, Rui Barbosa, Itoupava Central e Jordão, mas a ideia é expandir para o país.

Tinta ajuda a diminuir a temperatura em ambientes

Estudo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) mostra que a Tinta Emborrachada da Anjo Tintas é capaz de provocar uma redução de 16,7º na temperatura de uma telha, o que representa 30% de diminuição em relação a uma telha convencional. O objetivo do levantamento foi o de avaliar a redução térmica de uma telha de aço galvanizado revestida com a Tinta Emborrachada Anjo na cor branca quando exposta a condições extremas de luz solar.



Além de diminuir a temperatura, a pintura com a tinta emborrachada garante a redução de ruídos em até 5 decibéis, sendo útil como isolante acústico para tornar ambientes mais agradáveis e silenciosos.