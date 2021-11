Bairro planejado na Barra da Tijuca tem imóveis à venda com valores a partir de R$ 590 mil - Divulgação/Ilha Pura

Bairro planejado na Barra da Tijuca tem imóveis à venda com valores a partir de R$ 590 milDivulgação/Ilha Pura

Publicado 16/11/2021 19:41

O mercado imobiliário continua apresentando bons resultados mesmo com a nova alta da Selic (taxa básica de juros) para 7,75% ao ano. Segundo Claudio Hermolin, presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário) e vice-presidente do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil), hoje há alguns bancos praticando taxas do crédito imobiliário em percentuais muito próximos ou semelhantes às praticadas quando a Selic era 2% ao ano. “Mesmo aquelas instituições financeiras que aumentaram em meio ponto a um ponto percentual as suas taxas, elas ainda estão abaixo das de 2018 e 2019. Ou seja, ainda temos juros muito atrativos comparados com os do passado. Até quando teremos esse cenário, não sabemos. Então, para quem pensa em comprar hoje um imóvel financiado, precisa aproveitar as oportunidades agora”, recomenda Hermolin.

E com relação às oportunidades, muitas estão na Barra da Tijuca, bairro que vem se destacando no ranking de regiões mais procuradas para morar. Para se ter ideia, pesquisa do Cepai (Centro de Pesquisa e Análise da Informação) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) indica que de janeiro a setembro deste ano foram vendidas 3.408 unidades residenciais na Barra, superando 2020, com 2.036 unidades, e 2019 com 2.211 imóveis. Os dados têm como base o recolhimento do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) pela Prefeitura do Rio.

Atenta a esse cenário, a Carvalho Hosken, por exemplo, vai promover de 18 a 21 de novembro o Ilha Pura On, evento online e presencial que conta o apoio da Caixa. Serão comercializados imóveis prontos para morar na Ilha Pura, bairro planejado sustentável que oferece infraestrutura completa de lazer e de segurança. As unidades entre apartamentos e coberturas têm valores de R$ 590 mil a R$ 2,5 milhões.

A parceria com a Caixa inclui benefícios como tabela exclusiva e linha de crédito especial que possibilita a aquisição do imóvel com apenas 15% de sinal e saldo financiado em até 420 meses. Além disso, também será possível utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na negociação. "O bairro é capaz de atender clientes em todas as fases de vida. Será uma excelente oportunidade para solteiros, recém-casados, famílias com filhos, idosos e pessoas que desejam trazer os pais para mais perto, entre outras necessidades," avalia Carlos Felipe de Carvalho, vice-presidente da Carvalho Hosken. Ele adianta que, para 2022, o bairro planejado vai receber o Ilha Pura Mall e a escola For Kids, novidades para trazer ainda mais opções de serviços e conveniências.