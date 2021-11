Ação de descontos da plataforma reúne apartamentos no Rio de Janeiro e em São Paulo - Divulgação

Ação de descontos da plataforma reúne apartamentos no Rio de Janeiro e em São PauloDivulgação

Publicado 17/11/2021 21:08

Conforme prometido, a coluna traz mais opções para você comprar um imóvel neste período de Black Friday. A campanha da plataforma Loft vai até o dia 30 para apartamentos no Rio de Janeiro e em São Paulo, com descontos que podem chegar a 30%, mais um voucher de R$ 10 mil da Tok&Stok. O vale-compra poderá ser usado em até 12 meses, contados a partir da data de assinatura da escritura do imóvel. “Com o abatimento de 30%, em um imóvel de R$ 500 mil, por exemplo, é possível economizar R$ 150 mil”, explica Marcio Reis, vice-presidente (VP) de Produtos da Loft. Segundo ele, alguns apartamentos de terceiros anunciados no site da empresa também estarão com descontos entre 2 e 30% durante este mês.

Abatimento no pagamento à vista

Unidades de bairro planejado em Duque de Caxias também estão na Black Friday - Divulgação

Unidades de bairro planejado em Duque de Caxias também estão na Black FridayDivulgação

Já a Riviera Construtora oferece 7% de desconto na compra à vista de unidades prontas para morar no Central Park Riviera, bairro planejado em Duque de Caxias que conta com lazer completo e condomínio fechado. Os imóveis têm valores a partir de R$ 152 mil.

Negociação segura

Para quem deseja fechar negócio com segurança neste período, confira algumas orientações do advogado Leandro Sender:



– Solicite o comprovante de quitação do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e condomínio para confirmar que não há dívidas desta natureza.



– Analise as certidões em nome do vendedor e do imóvel. Caso apareça algum apontamento que possa colocar a venda em risco, peça ao vendedor que solucione o problema antes de pagar o sinal.



– Se for uma unidade na planta, pesquise na internet a solidez da construtora para não ser surpreendido com atraso nas obras ou eventual falência. Exija cópia do memorial de incorporação da obra. Sem este documento, a empresa não poderá comercializar as unidades.