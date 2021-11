Lazer de residencial em São Gonçalo que faz parte da campanha de descontos da construtora - Divulgação

Quem deseja comprar um imóvel este mês poderá conseguir descontos de até R$ 20 mil e ainda participar de sorteios de um carro e de duas motos. Essas ações fazem parte da Black Friday de algumas construtoras e reúnem unidades dentro e fora do programa Casa Verde e Amarela. A campanha da CAC Engenharia, por exemplo, vai até o dia 30 com descontos de R$ 3 mil a R$ 20 mil em cinco empreendimentos no estado. São opções na planta, em construção e prontos para morar em regiões como São Gonçalo, Belford Roxo e Nova Iguaçu. As unidades têm valores a partir de R$ 128 mil e é possível ainda conseguir entrada parcelada em até 60 vezes e documentação grátis (registro e ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).

A Direcional também concede descontos que podem chegar a R$ 8 mil em diversos projetos pelo programa do governo e pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). A ação da construtora também inclui sorteio de duas motos Honda PCX zero KM e um carro zero. A moto será sorteada para todos que visitarem os estandes e lojas da empresa e a outra moto será sorteada entre os clientes com o crédito aprovado. Já o carro será sorteado para os interessados que concretizarem a compra do apartamento.