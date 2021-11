O Amore Quadro baixou de R$ 179,90 para R$ 99,90 na campanha Best Friday da Tok&Stok - Divulgação

Publicado 19/11/2021

Materiais de construção, móveis e objetos decorativos também podem ser encontrados com preços mais baixos neste período de Black Friday. A dica é pesquisar as ofertas para garantir os melhores valores. Na Amoedo, por exemplo, a lâmpada de LED 6500K baixou de R$ 9,90 para R$ 5,90. E a furadeira parafusadeira Vonder com 74 peças, que custava 479,90 está por R$ 349,90. A promoção é válida até o dia 26, sexta-feira, data oficial da Black Friday.



Já a ação da Tok&Stok acontece durante todo o mês, sendo que entre os dias 23 e 28 será possível obter descontos de até 70% em mais de 800 produtos, além de frete e montagem grátis. Entre as opções estão o Amore Quadro, de R$ 179,90 para R$ 99,90, a Crab Escrivaninha 2 gavetas (de R$ 529,99 por R$ 479,99) e a Wall Tech Estante (de R$ 759,99 por R$ 459,99).



Na Construmais, os descontos até o dia 30 fazem parte do Black November. Os destaques são para o cimento Votoran (50 Kg), que custava R$ 28,90 e agora sai por R$ 23,90, o revestimento Fioranno Versano Beige (32 x 57cm), de R$ 31,90 para R$ 26,90 o metro quadrado, e a telha ondulada Brasilit (6mm) – de R$ 119,90 por R$ 99,90. As compras podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.



A rede Chatuba, além de preços mais baixos, também permite o parcelamento em até 12 vezes sem juros nas bandeiras Visa, Mastercard e American Express. As ofertas valem até o dia 30 e no dia 26 a marca terá ainda promoções exclusivas. O piso Delta Gres Alvorada Bege Acetinado 71x71cm baixou de R$ 55,90 para R$ 37,90 o metro quadrado. Já a tinta acrílica fosco completo branco neve (20L) da Suvinil pode ser comprada por R$ 469,90 (antes era R$ 499,90).

Sala e quarto são os preferidos para reformar

As reformas cresceram muito durante a pandemia e a intenção de renovar o lar permanece. Segundo estudo da Casa do Construtor em parceria com a AGP, empresa de pesquisas, 68% dos entrevistados realizaram algum tipo de reforma em suas residências nos últimos 12 meses. Sobre os motivos que levaram às reformas, os "novos hábitos decorrentes da pandemia" somam 38%. Mas, na classe AB isso é ainda mais expressivo (47%). Com relação aos ambientes que devem ser reformados nos próximos seis meses, a sala e o quarto aparecem empatados em primeiro lugar nas intenções com (35%). Cozinha e banheiro vêm em seguida com (32% e 30%, respectivamente). O levantamento ouviu mais de 400 pessoas em todo o país.