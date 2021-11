Dados e tendências do setor imobiliário também serão abordados na aula online - Freepik

Dados e tendências do setor imobiliário também serão abordados na aula onlineFreepik

Publicado 23/11/2021 11:22

Se você deseja investir em imóveis, mas não sabe por onde começar, a Bait Incorporações, em parceria com as plataformas Loft e Nomah, vai promover hoje, às 20h, uma aula gratuita sobre o tema. O objetivo é mostrar aos participantes como escolher os empreendimentos que apresentam mais rentabilidade e menor risco. Além disso, os especialistas vão abordar temas como dados de mercado, tendências atuais e identificação de diferentes potenciais. As inscrições podem ser feitas em masterclass.baitinc.com.br/2021.

Descontos de até 70%

O kit com dois vasos da coleção Cacau, na cor Antique Branco, baixou de R$ 540 para R$ 459Divulgação

Quem é apaixonado por plantas pode aproveitar o período da Black Friday para comprar modelos com preços mais baixos na campanha da Vasart. A empresa oferece descontos de 15% a 70% em kits de vasos e em peças unitárias. A promoção é válida até o dia 30 na loja online (lojavasart.com.br), com venda para todo o Brasil, e também na física, localizada no Mercadão das Flores, em São Paulo. Os pagamentos via Pix ainda ganham mais 5% de desconto.