Empreendimento na Barra terá mais de 10 mil metros quadrados de área de lazer - Divulgação

Publicado 25/11/2021 10:38

A coluna vem mostrando que a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes são duas regiões muito disputadas por quem deseja comprar um imóvel. Esta percepção pode ser observada nas pesquisas do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), que têm como base o recolhimento do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) pela Prefeitura do Rio. A mais recente já mostrada aqui indica que de janeiro a setembro deste ano foram vendidas 3.408 unidades residenciais na Barra, superando 2020, com 2.036 imóveis.



Os números do Recreio também mostram crescimento: 2.951 unidades comercializadas em 2021 contra 2.036 transações realizadas em 2020. Cientes desta demanda, as construtoras miram seus projetos para estes dois bairros. A Gafisa, por exemplo, vai lançar o Invert Barra, com 168 unidades entre dois, três e quatro quartos em terreno cercado por um cinturão verde, com visão da Lagoa de Jacarepaguá, do complexo montanhoso do Maciço da Tijuca e da Pedra da Gávea. O projeto conta ainda com mais de 10 mil metros quadrados de área de lazer, dos quais cerca de 8.700 serão dedicados ao Invert Park, parque exclusivo que mantém a vegetação existente no local.



Dois quartos com varanda

Residencial no Recreio oferece apartamentos de dois quartos com varanda ou tipo garden - Divulgacao

Já a construtora Novolar, do Grupo Patrimar, lança o Novolar Recreio, no bairro de mesmo nome. O condomínio terá 12 torres de cinco andares com apartamentos de dois quartos com varanda ou tipo garden (com quintal exclusivo). Todas as unidades têm um dos quartos com suíte, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço e banheiro social. Além disso, há previsão para ar-condicionado e tomada USB nos quartos e pelo menos uma vaga de bicicleta e uma de carro por unidade. “Serão apartamentos únicos e com acabamento de qualidade. O valor é competitivo e acreditamos que os imóveis atenderão as atuais necessidades do consumidor”, explica Lucas Couto, diretor Comercial e de Marketing do Grupo Patrimar.



Segundo ele, em dois dias de abertura do apartamento decorado, o estande de vendas recebeu cerca de 300 visitas e já conta com 200 pastas de clientes interessados em fechar negócio. A assinatura dos contratos tem previsão de começar a partir do dia 11 de dezembro.