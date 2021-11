Campanha da plataforma vai sortear 10 clientes que serão contemplados com a locação grátis - Freepik

Campanha da plataforma vai sortear 10 clientes que serão contemplados com a locação grátisFreepik

Publicado 26/11/2021 20:17

A coluna finaliza as ações de Black Friday com uma oportunidade no mercado de locação. O QuintoAndar dará 10 prêmios de um ano de aluguel grátis para os participantes que encontrarem o personagem de “Onde está Wally?” nas unidades anunciadas pela plataforma. O personagem está escondido em oito imóveis cadastrados na página do quintoandar.com.br. Para participar, o usuário deve localizá-lo em pelo menos um imóvel anunciado.



Após encontrar o Wally, o interessado precisa se cadastrar no site da promoção e informar o código/ID do imóvel dentro da área do participante. Semanalmente, a plataforma publicará conteúdos e dicas em suas redes sociais para que as pessoas possam encontrar o personagem. A ação vai até o dia 10 de dezembro e o sorteio acontecerá no dia 15 pela Loteria Federal. Já a divulgação dos vencedores será no dia 17.

Leilão com lances a partir de R$ R$ 1.848,47

A Zukerman Leilões está com mais de 535 oportunidades até o dia 30 para quem tiver interesse em adquirir um imóvel de leilão com valores abaixo da média do mercado. São casas, apartamentos, terrenos, áreas rurais e prédios comerciais, ocupados e desocupados em vários estados do país. O pagamento pode ser à vista ou parcelado, dependendo do imóvel escolhido. Os lances vão de R$ 1.848,47 para um terreno localizado em Itanhaém (SP), a R$ 108.360.437,56, valor de uma fazenda em Morungaba (SP).



Para participar do pregão, é preciso se cadastrar no site da Zukerman, ler atentamente o edital e se habilitar para o leilão. Depois de habilitado, basta dar os lances na unidade desejada. Importante ressaltar que neste tipo de negociação a propriedade pode estar ocupada, o que significa que a despesa para retirar o ocupante, que pode ser o proprietário inadimplente ou não, é de quem está arrematando o bem.