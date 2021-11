A organização construiu 4.443 moradias de emergência no ano passado - Divulgação

Publicado 29/11/2021 20:06

Parceria entre o Grupo Isorecort, especializado na transformação de EPS (isopor) para a construção civil e diversas outras aplicações industriais, e a Teto, organização independente e apartidária que atua em comunidades precárias para superar a pobreza por meio da formação de voluntariado e ação conjunta com moradores, está contribuindo para a melhoria nas condições de moradia e habitat. Para se ter ideia, até dezembro de 2020, a entidade viabilizou a construção no Brasil de 4.433 moradias de emergência e 125 projetos de infraestrutura comunitária, com o apoio de mais de 70 mil voluntários mobilizados.



Em associação com a organização internacional TECHO, presente em 18 países da América Latina, a Teto está há mais de 14 anos presente no Brasil desenvolvendo atividades em sete estados brasileiros: Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e São Paulo, e também no Distrito Federal.

