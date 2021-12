Apartamento decorado de residencial que é retrofit de um hotel na Praia do Flamengo - Divulgação

Publicado 01/12/2021 22:55

Quem compra um imóvel na planta fica naquela expectativa de receber o quanto antes a sua unidade. Pensando nisso, construtoras do Rio como a D2J tem começado as obras antes mesmo de lançar o empreendimento. Há também empresas como a Avanço Realizações Imobiliárias e a Start Investimentos que iniciam a construção logo após a abertura de vendas. Essa estratégia é uma forma de entregar mais rápido o condomínio e ainda dar velocidade na comercialização, pois os clientes que ainda não compraram têm a oportunidade de ver o projeto em uma etapa mais avançada.



Segundo Daniel Afonso, diretor da D2J, essa é uma vantagem para o futuro morador e para o investidor interessado em obter renda com a locação. Com este modelo, a empresa já lançou três projetos: o Five Lagoa Premium, na Lagoa, o Selfie Tech, em Copacabana, e mais recentemente o Insight, retrofit do antigo Hotel Flamengo Palace, na Praia do Flamengo. "Todos os empreendimentos estão com obras aceleradas", conta Afonso. O Insight tem 42 estúdios, entre dúplex e gardens, e valores a partir de R$ 600 mil.



Mais de 50% das unidades vendidas na Barra

Projeto na Barra foi lançado recentemente e já está com as obras iniciadas - Divulgação

Já a Avanço Realizações Imobiliárias lançou recentemente o Playa Exclusive Residences, com apenas 21 unidades na praia da Barra e, logo em seguida, iniciou as obras. Segundo Sanderson Fernandes, diretor da construtora, o residencial está com mais de 50% das unidades vendidas. Os imóveis têm preços a partir de R$ 2,2 milhões. São apartamentos de três quartos all suítes ou quatro quartos com duas suítes e até três vagas de garagem. O comprador ainda tem opções de kits gourmet e de tecnologia, permitindo a automação de todo o apartamento. "Os imóveis serão entregues com varanda integrada à sala e fechamento em cortina de vidro retrátil, closet e varanda na suíte master, lavabo e banheiro de serviço", conta Fernandes.



Projeto com 134 unidades no Recreio dos Bandeirantes

Empreendimento no Recreio dos Bandeirantes está com mais de 40% das unidades vendidas - Divulgação

A Start também segue a tendência de iniciar a construção logo após o lançamento. No On The Ocean, na Praia do Pontal, por exemplo, mais de 40% das 134 unidades já foram vendidas. Os imóveis têm valores a partir de R$ 1 milhão. "Já comercializamos R$ 66 milhões deste empreendimento antes mesmo de lançar, pois não há privilégio maior do que morar em um apartamento que traz conforto e segurança. Tudo isso à beira-mar e com a infraestrutura de um condomínio moderno que só tende a se valorizar", avalia Eric Labes, CEO da Start. O empreendimento será construído em um terreno de 8.500 metros quadrados e contará com lazer completo e segurança.