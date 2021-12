A Zona Sul continua como a preferida de quem deseja passar a virada do ano no Rio - Freepik

Publicado 30/11/2021 17:42

Com a vacinação e a flexibilização das medidas de segurança contra a Covid-19, a procura por imóveis de temporada para o Réveillon na cidade do Rio está 40% maior no comparativo com o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, de acordo com o Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), o cenário ainda é inferior ao período pré-crise. A taxa de ocupação média por este tipo de locação ultrapassou a marca de 60%, mas para um período sem pandemia a expectativa é que já tivesse ultrapassado os 80% nesta época do ano. A projeção do conselho é que até o Réveillon esse indicador alcance os 90%.



Segundo o Creci-RJ, este aumento na procura impacta diretamente nos preços das diárias, com alta de até 20% nos valores médios. O levantamento aponta ainda que a maioria dos turistas que está procurando imóveis de temporada é do próprio Brasil, mais especificamente do Sudeste, Sul e Nordeste. A pandemia estimulou o turismo doméstico e essa tendência permanece para a virada do ano com cerca de 80% de turistas brasileiros e 20% de estrangeiros.





O perfil do público é composto por famílias. Já as unidades mais desejadas são as de dois ou três quartos. Com relação à região, a Zona Sul continua como a preferida de quem deseja passar a virada do ano na capital. Copacabana, Ipanema e Leblon lideram o ranking dos locais mais procurados.

Barra da Tijuca também é desejada

O crescimento da locação por temporada também pode ser observado na Barra da Tijuca. Com isso, o bairro entrou de vez no radar dos turistas que buscam passar alguns dias na capital. Para quem deseja alugar, o Creci-RJ lembra que as melhores oportunidades e negociações de valores são encontradas com antecedência. Então a dica é não deixar para última hora. Confira os valores médios das diárias para o Ano Novo na cidade do Rio com base em novembro/2021:



Copacabana



- Conjugado: R$ 380 / R$ 550

- Quarto e sala: R$ 400 / R$ 550

- 2 quartos: R$ 600 / R$ 750

- 3 quartos: a partir de R$ 850



Ipanema/Leblon



- Conjugado: R$ 400 / R$ 550

- Quarto e sala: R$ 400 / R$ 600

- 2 quartos: R$ 680 / R$ 800

- 3 quartos: a partir de R$ 900



Lagoa



- Conjugado: R$ 350

- Quarto e sala: R$ 320 / R$ 450

- 2 quartos: R$ 450 / R$ 650

- 3 quartos: a partir de R$ 600



Barra da Tijuca



- Quarto e sala: R$ 350 / R$ 450

- 2 quartos: R$ 500 / R$ 650

- 3 ou mais quartos: R$ 600 / R$ 900



Botafogo/Flamengo



- Conjugado: R$ 250 / 380

- Quarto e sala: R$ 300 / R$ 500

- 2 quartos: R$ 350 / R$ 600

- 3 quartos: R$ 450 /R$ 700



Centro, Glória e Catete



- Quarto e sala: R$ 200 / R$300

- 2 quartos: R$300 / R$ 400

- 3 quartos: R$400 /R$ 550