Lançamento em São Cristóvão faz parte da campanha de descontos da construtoraDivulgação

Publicado 02/12/2021 18:50

Mais uma oportunidade para quem deseja trocar o aluguel pela casa própria e ainda obter descontos que podem chegar a R$ 100 mil. Neste final de semana, dias 4 e 5 de dezembro, a Cury vai promover uma ação voltada para três empreendimentos: Urban São Cristóvão, Cury Ramos e Completo Guanabara. Serão ofertados apartamentos de um ou dois quartos, com valores a partir de R$ 158.900. "Estão sendo disponibilizados imóveis diferenciados, com infraestrutura, em localizações de fácil acesso a transporte e comércio”, diz Leonardo Mesquita, vice-presidente Comercial da Cury.



As atividades da Virada Cury começarão às 9h nos estandes de vendas de cada residencial. Os interessados também podem obter informações em cury.net/viradacuryrj.

Criptomoedas na compra do imóvel

As moedas digitais são mais uma aliada de quem pretende comprar um imóvel. A Tecnisa foi uma das pioneiras a aceitar a modalidade e agora a Even também está oferecendo a opção em seus empreendimentos, podendo chegar a 100% do valor total do bem. As operações serão realizadas em parceria com o Mercado Bitcoin, plataforma de criptomoedas e ativos digitais que conta com mais de três milhões de clientes.



"Entre as alternativas poderão ser utilizados o Bitcoin, uma das criptomoedas mais conhecidas quando falamos em investimentos deste segmento, e a Ethereum, segunda mais popular do mercado e muito utilizada para a realização de aplicações descentralizadas", explica Marcelo Dzik, diretor executivo de Incorporação da Even.



Segundo ele, a iniciativa tem como objetivo facilitar a vida dos clientes e oferecer a possibilidade de pagamento ágil por meio desse tipo de moeda que tem crescido bastante.