Tour virtual, assinatura digital e solicitação de manutenções online são algumas facilidades do setor de locaçãoFreepik

Publicado 07/12/2021 11:25

A pandemia fez com que o mercado imobiliário acelerasse a sua digitalização nos últimos 24 meses. Uma dessas mudanças impactou substancialmente o segmento de locação, pois algumas empresas passaram a oferecer um modelo 100% digital por meio de ferramentas que facilitam a operação como tour virtual, contrato por assinatura digital ou a solicitação de manutenções online.



Para quem deseja conhecer os mitos e as verdades deste nicho de mercado, a Fix Live, plataforma de prestadores de serviços, promove hoje às 19h um debate sobre o assunto. As inscrições podem ser feitas em bit.ly/3y0fl9w.

Preço da locação retoma ao patamar pré-pandemia

Após um período de quedas e oscilações por causa da Covid-19, o segmento de locação no Rio dá sinais de recuperação e de crescimento. Segundo o Índice QuintoAndar, em novembro o preço médio do metro quadrado do aluguel atingiu R$ 30,67, o maior já registrado desde outubro de 2019.



De acordo com o levantamento, o aluguel por metro quadrado em 12 dos 23 bairros monitorados pelo índice já voltaram ao patamar de 2020. Bairros como Méier e Engenho Novo, na Zona Norte, apresentam valores já recuperados. Na outra ponta, Copacabana e Botafogo ainda estão distantes da retomada dos preços do aluguel.