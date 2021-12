Rooftop com piscina e vista para o mar é um dos diferenciais de empreendimento no Arpoador - Divulgação

Rooftop com piscina e vista para o mar é um dos diferenciais de empreendimento no ArpoadorDivulgação

Publicado 08/12/2021 16:06

A venda de imóveis residenciais no Rio registrou crescimento de 44%, de janeiro a novembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com pesquisa da plataforma HomeHub, foram mais de 40 mil unidades comercializadas, somando cerca de R$ 30 bilhões em negócios.



O estudo aponta ainda que, somente no mês de novembro, o crescimento nas vendas de imóveis na Zona Sul foi de 18% ante o mesmo mês de 2020, totalizando 848 unidades. Já na Barra e no Recreio houve queda de -11% no comparativo de 2020, com um total de 596 unidades. A análise foi realizada levando em conta a arrecadação do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) pela prefeitura.



"A base de comparação dos últimos quatro meses do ano passado é alta, refletindo a retomada do mercado após a queda inicial por conta da pandemia e o baixo patamar de juros, de 2% ao ano na época. Por isso, é normal vermos alguns bairros oscilarem e até encontrarem uma certa estabilidade nas vendas em um alto patamar", avalia Fred Judice Araujo, co-fundador e head de Produto, Marketing e Dados da HomeHub.

Lançamentos têm alta procura

Coberturas de residencial no Méier foram as mais disputadas no lançamento - Divulgação

Coberturas de residencial no Méier foram as mais disputadas no lançamentoDivulgação

Estes indicadores só reforçam que a procura por um imóvel permanece em toda a cidade. A Bait, por exemplo, vendeu no dia do lançamento 90% do Canto, residencial de alto padrão que será erguido no último terreno disponível de frente para o mar do Arpoador. O empreendimento tem Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 550 milhões. "O projeto tem plantas incríveis, design e arquitetura de altíssimo padrão, além de áreas de lazer inéditas na região, que tornam esse residencial exclusivo e especial”, conta Henrique Blecher, sócio e CEO da Bait.



Na Zona Norte, as coberturas foram os destaques do lançamento do Now Plus Boutique Residences, projeto de 70 unidades da Avanço Realizações Imobiliárias que teve 60% das unidades vendidas no final de novembro. O empreendimento conta ainda com lazer completo e segurança.



Segundo Sanderson Fernandes, diretor da empresa, das 12 coberturas, todas dúplex de dois e três quartos, 11 foram vendidas. Elas serão entregues com piscina, deck de madeira e churrasqueira a carvão com bancada. "O resultado era esperado, pois a cobertura é objeto de desejo de muitas pessoas e com a pandemia essa preferência ficou mais evidente", afirma o executivo. A última unidade com esta tipologia está sendo comercializada por R$ 803.580. Já os apartamentos de dois e três quartos, todos com suíte e closet, têm valores a partir de R$ 419 mil.