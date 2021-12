Setor comercializou 108.909 unidades de janeiro a setembro deste ano - Freepik

Setor comercializou 108.909 unidades de janeiro a setembro deste anoFreepik

Publicado 13/12/2021 18:37 | Atualizado 13/12/2021 18:42

O mercado imobiliário continua dado provas de sua recuperação. Segundo o Indicador Abrainc-Fipe do terceiro trimestre, com base em dados de 18 empresas associadas à Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), foram lançadas 95.342 unidades de janeiro a setembro deste ano, crescimento de 35,3% na comparação com o mesmo período de 2020.

O levantamento diz ainda que, quando avaliado somente o terceiro trimestre deste ano, o número de unidades lançadas foi de 34.528, o que mostra alta de 5,9% sobre igual intervalo anterior. Observando os últimos 12 meses, encerrados em setembro de 2021, o total de novos imóveis foi de 145.962, crescimento de 33,4% ante o período precedente.

Com relação às vendas, no recorte analisado foram comercializadas 108.909 unidades, o que representa alta de 10,9% em relação aos nove meses de 2020. No comparativo do terceiro trimestre deste ano, 34.557 imóveis foram vendidos, um recuo de 11,5% em relação ao volume de transações registradas no mesmo período do ano passado.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, encerrados em setembro de 2021, o balanço indica que as 149.292 unidades comercializadas pelas incorporadoras contribuíram para um acréscimo de 16,8% nas vendas sobre o intervalo anterior. Para Luiz França, presidente da Abrainc, o setor teve um bom desempenho ao longo do ano, surpreendendo muitos empreendedores. “Em nove meses, as vendas superaram os lançamentos em 14%, o que mostra que o mercado imobiliário - um dos setores protagonistas no processo de recuperação econômica brasileira - se mantém aquecido. No geral, os empreendedores estão otimistas com as perspectivas para 2022", avalia França.