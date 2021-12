Campanha estimula a doação de mantimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal para quem mais precisa - Freepik

Publicado 14/12/2021 12:24

A coluna hoje está em ritmo de Natal e de solidariedade, convocando você para uma causa muito nobre. O Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis) está promovendo uma campanha para arrecadar mantimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal que serão destinados a pessoas em condições de vulnerabilidade. As doações podem ser entregues até o dia 17 na sede do conselho, no setor Ouvidoria (Avenida Presidente Vargas, 417, 19º andar, Centro) e nas seguintes delegacias do conselho: Bangu, Barra da Tijuca, Campo Grande, Copacabana, Duque de Caxias, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Méier, Niterói, Nova Iguaçu, Recreio, São Gonçalo e São João de Meriti. Outras informações em (21) 3514-1800. Vamos ajudar a promover um Natal mais digno para todos!

