É possível encontrar árvores de diversos tamanhos e cores, além das opções naturaisFreepik

Publicado 15/12/2021 10:54

Se você ainda não arrumou a casa para as festas de final de ano, ainda é tempo de deixar os ambientes prontos para receber o Papai Noel. O momento é de celebrar e de pedir que o próximo ano seja de muita saúde e prosperidade para todos. Ainda mais depois de períodos tão delicados. Segundo a arquiteta Lulu Andrade, não importa o estilo da sua decoração (tropical, minimalista ou tradicional). A dica é seguir com o mesmo conceito para ter uniformidade. “Para começar com o pé direito escolha um enfeite especial para a porta principal. Ele dará as boas-vindas aos convidados e deixará a entrada da sua casa em destaque”, diz Lulu.

A árvore de Natal, peça indispensável da ocasião, não pode faltar. E o mercado oferece diversas cores, formatos, tamanhos e materiais nos modelos artificiais, além das opções naturais. “Neste caso, os pinheirinhos são plantados em vasos e muitas vezes é possível comprar inclusive decorados. Não esqueça que será necessário molhar o pinheiro para ele não morrer e continuar crescendo até o natal seguinte”, observa Lulu.

Priscila Assumpção, arquiteta da CTV Construtora, complementa que para montar uma árvore estilosa é preciso seguir algumas recomendações. Confira:

- Antes de comprar os enfeites, escolha as cores que serão utilizadas na decoração.

- O tamanho das bolas e dos adornos precisa acompanhar o diâmetro da árvore. Ou seja, menores em cima e maiores na parte de baixo.

- O pisca-pisca amarelo é o recomendado porque ele não “briga” com a decoração.

-Para tornar a árvore ainda mais personalizada, coloque fotos da família, lembranças, cartões e objetos afetivos.

- Se a árvore for pequena, coloque-a sobre uma mesa ou base para dar mais evidência.

Priscila lembra ainda que, além dos objetos próprios da data, você pode optar por uma decoração neutra e atemporal para que sirva de base para esse tipo de situação. “Essa dica diminui o volume de itens a serem guardados, o gasto com compras maiores e de alguma forma mantemos todas aquelas lembranças à vista”, observa Priscila.