Conhecer os trâmites do leilão, os possíveis riscos e contar com uma assessoria são dicas para o sucesso do negócioFreepik

Publicado 20/12/2021 11:55

O mercado de leilão tem se mostrado uma alternativa para as famílias que estão querendo comprar o primeiro imóvel, além dos investidores. O Banco do Brasil (BB), por exemplo, está com ofertas nesta modalidade e também por venda direta (quando a unidade já foi a leilão, mas não foi arrematada. Neste caso, ela é colocada novamente à venda, mas sem pregão).



Estão disponíveis no site Seu Imóvel BB, parceria com o outlet de imóveis Resale, 1.450 propriedades em todo o país, com até 73% de desconto e valores de R$ 17.173,05 a R$ 24.968.321,15. Todas as ofertas podem ser adquiridas 100% online. Importante ressaltar que neste tipo de negociação a propriedade pode estar ocupada, o que significa que a despesa para retirar o ocupante, que pode ser o proprietário inadimplente ou não, é do adquirente.



Já a EMGEA (Empresa Gestora de Ativos), responsável pela gestão de bens e direitos da União, também está com 149 unidades para venda direta, com descontos que podem chegar a 66%. São casas, apartamentos, lotes, salas e prédios comerciais com valores de R$ 19.425,60 a R$ 898.108,10. Os imóveis podem ser adquiridos 100% online no site emgeaimoveis.com.br.

Cuidados na negociação

Para comprar com segurança uma unidade via leilão ou venda direta, é importante adotar alguns cuidados. Entre eles estão:



- Identifique o tipo de imóvel e a região;



- Faça uma análise da sua capacidade de pagamento;



- Conheça os trâmites do leilão e os possíveis riscos do negócio. Uma forma de estar bem amparado é contar com uma assessoria especializada;



- Questione a história do imóvel, as possíveis dívidas e as despesas que fazem parte da compra, entre elas, registro e taxas de cartório;



- Participe do leilão sabendo exatamente o seu poder de compra. Nunca feche negócio por impulso.



Fonte: BidYou, assessoria de investimento imobiliário.