A instalação de melhorias como piscinas também ajudou no aquecimento da construção civilFreepik

Publicado 21/12/2021 12:23

As reformas no lar deram um salto na pandemia, contribuindo para o bom resultado das franquias que atuam no segmento. De acordo com pesquisa trimestral da Associação Brasileira do Franchising (ABF), em parceria com a empresa de pesquisas AGP, o setor de Casa e Construção apresentou crescimento de 10,8%, chegando a quase R$ 4 bilhões no terceiro trimestre. Já no comparativo entre outubro de 2020 e setembro de 2021, houve uma variação positiva de 26,2%.

A permanência das famílias em casa para manter o distanciamento social, a valorização do bem-estar e dos próprios imóveis, com reformas e a instalação de melhorias, como piscinas, também contribuíram para o aquecimento da construção civil de forma geral. Para ser ter ideia, a iGUi registrou crescimento de 103% na venda de serviços de limpeza, manutenção e produtos para todos os tipos de piscinas.

Seguindo esta tendência, outro estudo, desta vez da Casa do Construtor, indica que cerca de 60% das pessoas fizeram obras em suas residências durante o período de pandemia e outros 70% ainda pretendem realizar algum tipo de melhoria.