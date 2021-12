Espaços que combinam hidráulica e elétrica merecem atenção especial na reforma - Freepik

Publicado 22/12/2021 15:52

Pensando em reformar o banheiro ou a cozinha, mas não sabe por onde começar? Pois o primeiro passo é contar com a consultoria de um arquiteto ou engenheiro, já que estes profissionais poderão elaborar um projeto de acordo com as suas necessidades, o que traz segurança, além de evitar gastos desnecessários.



Vale lembrar que intervenções em locais como cozinhas e banheiros são ainda mais importantes porque envolvem questões de elétrica e hidráulica. No entanto, é possível repaginar esses espaços sem dor de cabeça. Confira algumas orientações do aplicativo de serviços GetNinjas:

Não contrate vários profissionais ao mesmo tempo

O ideal é contratar um profissional híbrido para fazer o serviço completo. Contratar dois ou mais profissionais, além de significar um custo maior, aumentará o tempo para a conclusão da reforma, pois um profissional dependerá do término do serviço do outro.

Quantidade de tomadas

Deve ser pensada de acordo com o número de eletrodomésticos que ficam ligados 24 horas, como fogão e geladeira, e os usados esporadicamente, como liquidificador e batedeira. O indicado é ter, no mínimo, três tomadas para os aparelhos fixos; uma de cada lado do tampo da pia, para os avulsos; e outra abaixo do tampo para uma lava-louças que exige uma voltagem maior. Cerca de seis tomadas no mínimo no caso da cozinha.

Atenção com a instalação

Tomadas de potências diferentes exigem instalações diferentes. O ideal é ter em mente quais aparelhos serão usados no ambiente em questão. Em um circuito único, o que consome mais energia acaba fazendo com que o que menos consome atue com deficiência.

Saiba quais eletrodomésticos serão instalados

Alguns equipamentos como lava-louças e forno elétrico exigem um circuito independente. Essa especificação é descrita no próprio manual do eletrodoméstico, mas alguns engenheiros podem exigir a instalação independente caso julguem necessário. O ideal é projetar todas as necessidades antes de iniciar a reforma para evitar problemas posteriores.

Tenha o projeto em mãos

Nele estão descritos todos os pontos elétricos e tubulações. Sem o projeto, a chance de ter uma grande surpresa na reforma é quase garantida. Uma dica para esses casos é tentar desenhar um rascunho com o proprietário e não se esqueça: ao concluir a construção de uma casa é extremamente necessário guardar bem os projetos, já que nas reformas ele é indispensável.

Prefira marcas conhecidas

Evite usar marcas de equipamentos desconhecidas pelo baixo custo. No final das contas o prejuízo fará com que você tenha que investir mais de qualquer forma.

Escolha bem o sifão das torneiras

O sifão ideal varia conforme as condições da instalação. O sanfonado é o mais versátil, já que ele faz a curva para atender à necessidade. Por isso é o mais indicado para pias de cozinha e banheiro.

Pense na economia

Nas descargas, opte pela instalação de uma caixa acoplada. Ela é a mais indicada, pois controla o volume de água dispensado em cada descarga.

Não se esqueça da iluminação

A luz fria é a mais indicada para os banheiros por não permitir aquecimento e ter maior durabilidade; já a claridade pode variar conforme a potência.