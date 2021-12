Metodologia permite a visualização virtual do empreendimento antes da execução, evitando retrabalho e desperdício - Freepik

Publicado 24/12/2021 11:42

A transformação digital já é realidade em quase todos os setores da economia e na construção civil não é diferente. O BIM (Modelagem de Informação da Construção), por exemplo, é uma das principais tendências. Segundo levantamento da Markets and Markets, empresa americana de consultoria e análise de mercado, o segmento global de BIM deve ter crescimento de 14,5% até 2025.

Essa metodologia, criada no início dos anos 2000, é a representação virtual de uma obra. De acordo com especialistas, seu grande diferencial é a quantidade de informações que traz sobre cada detalhe do projeto. Além de permitir uma pré-visualização do resultado final em termos de estética, nele já constam dados sobre acabamento, ventilação, materiais, e instalações elétricas e hidráulicas, entre muitos outros. Por isso, o projeto BIM pode ser usado durante toda a vida útil do empreendimento.

"É importante enfatizar que não se trata de um software, mas sim de um modelo de gestão das informações referentes a um determinado projeto, seja de um edifício, um automóvel, uma aeronave, ou até mesmo de uma cidade inteira. A utilização do BIM tem ganhado cada vez mais força, e com a entrada em vigor da lei brasileira sobre a metodologia na construção civil, a expectativa é que se crie uma nova cultura, que valoriza a execução de projetos com mais produtividade, transparência e custos mais baixos", explica Marcos Carvalho, professor da disciplina no curso de Arquitetura do Centro Universitário Newton Paiva.

E o Brasil também deve seguir essa tendência, principalmente, por causa do Decreto 10.306, de 2 de abril de 2020. O documento estabelece a utilização do BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de Engenharia realizados pelos órgãos da administração pública federal. Com isso, todas as empresas que atuam no ramo da construção civil e que desejam participar de licitações devem contar com profissionais capacitados para usar essa metodologia.

Carvalho complementa que “O BIM permite a visualização virtual do produto final antes da execução, prevendo possíveis problemas que possam surgir. Com isso, evita-se o retrabalho e o desperdício, que é um problema recorrente na construção civil brasileira", diz.