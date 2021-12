Números mostram que setor consegue crescer mesmo em momentos de adversidade - Freepik

Números mostram que setor consegue crescer mesmo em momentos de adversidadeFreepik

Publicado 28/12/2021 12:28

O varejo da construção civil conviveu com ajustes durante todo o ano de 2021. A expectativa de crescimento de faturamento se concretizou, mas foi puxada principalmente por preço e não por volume. Os resultados para o ano, no entanto, são superiores aos patamares pré-pandemia, segundo levantamento da Juntos Somos Mais, startup de tecnologia, que considerou o desempenho do segmento na Pesquisa Mensal do Comércio divulgada mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). “A estimativa é terminar o ano com alta de 5% em volume, mas aumento maior, por volta de 28%, no faturamento devido ao efeito da inflação do setor”, avalia Ivan Ormenesse, responsável pela área de pesquisa da empresa.

Já para 2022, o estudo aponta um crescimento de 11% em receita e de 2% em volume para o material de construção. "Historicamente o setor da construção civil é mais impactado com as instabilidades econômicas do que a economia em geral, e, apesar de em 2021 não ter apresentado o mesmo crescimento que tivemos em 2020, foi um ano positivo. Os números mostram a resiliência de um setor que se adapta rapidamente e consegue crescer mesmo em momentos de adversidade", complementa Antonio Serrano, CEO da startup.